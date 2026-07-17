Trump acusa China de interferir nas eleições dos Estados Unidos

Fala põe em risco trégua entre as duas superpotências

As novas acusações de Donald Trump de que a China interferiu nas eleições dos EUA podem complicar sua frágil trégua com o líder chinês Xi Jinping, a apenas dois meses de uma cúpula prevista em Washington.

O presidente dos EUA retomou nesta quinta-feira (16) suas reclamações de longa data sobre os sistemas de votação e a administração eleitoral, em um momento em que os republicanos enfrentam eleições difíceis para o Congresso em novembro.

Seus comentários se concentraram fortemente na China e incluíram a alegação, anteriormente negada por Pequim, de que o país teria obtido indevidamente dados sobre milhões de eleitores norte-americanos.

“Essa perda de dados representa um pesadelo sem precedentes para a segurança eleitoral”, disse Trump.

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que as acusações eram “pura invenção” e equivaliam a “uma campanha difamatória maliciosa”.

Pequim não tem interesse em interferir nas eleições dos EUA e nunca o fez, disse o porta-voz do ministério, Lin Jian, em uma coletiva de imprensa de rotina na sexta-feira.

“Exortamos os EUA a fazerem uma reflexão profunda sobre si mesmos e a pararem de fazer acusações infundadas contra a China.”

Mais cedo, Liu Chang, porta-voz da embaixada chinesa em Washington, disse: “A China nunca interferiu e nunca interferirá nas eleições presidenciais dos EUA.”

Trégua comercial cuidadosamente orquestrada

Trump, que frequentemente se gaba de ter uma relação pessoal cordial com Xi, às vezes parecia pessoalmente ofendido pelos esforços da China.

“O governo chinês queria que o presidente dos EUA perdesse a próxima eleição, e a razão pela qual queriam que eu perdesse é porque sabiam que eu os conhecia bem”, disse ele.

Esses comentários, proferidos em um raro discurso no horário nobre, marcaram um afastamento acentuado das recentes declarações mais respeitosas de Trump em relação a Pequim, que Washington considera seu maior rival internacional.

O discurso também pode comprometer a trégua cuidadosamente construída que suspendeu a guerra comercial do ano passado entre as duas maiores economias do mundo.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário sobre o impacto do discurso nas relações entre os EUA e a China.

Depois de impor tarifas de três dígitos à China em 2025, Trump recuou em outubro passado em meio a temores de que o bloqueio retaliatório de Pequim às exportações de metais de terras raras pudesse prejudicar a indústria manufatureira dos EUA. Xi recebeu Trump para uma luxuosa visita de Estado em maio, durante a qual Trump amenizou as disputas sobre Taiwan e chamou Xi de “amigo”.

Trump então convidou Xi para visitar Washington em 24 de setembro e está considerando participar da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em novembro, em Shenzhen, na China.

A China ainda não confirmou a visita de Xi a Washington. Pequim comunicou em particular ao governo Trump que futuros encontros entre os líderes dependerão da manutenção de relações positivas, segundo duas pessoas com conhecimento dessas conversas.

Histórico de afirmações de Trump Relacionadas a eleições

Seu discurso foi visto como calculado para atender a objetivos políticos internos, e não para reorientar a política em relação à China, segundo uma pessoa a par da interpretação inicial de Pequim sobre o discurso.

Notavelmente, as declarações de 25 minutos de Trump na Sala Leste da Casa Branca não incluíram nenhum apelo para punir Pequim. Isso poderia amenizar a reação de Pequim.

Esta não foi a primeira vez que Trump fez alegações sobre a China e interferência eleitoral, que ele tem usado para sustentar a alegação já desmentida de que a eleição de 2020, na qual perdeu para Joe Biden, foi fraudada contra ele. Autoridades do governo Trump afirmaram publicamente durante seu primeiro mandato que hackers chineses estavam atacando a infraestrutura eleitoral antes da votação de 2020.

Uma avaliação da comunidade de inteligência dos EUA de 2021 não encontrou indícios de que qualquer agente estrangeiro, incluindo a China, tivesse tentado ou conseguido alterar “qualquer aspecto técnico” da votação da eleição presidencial de 2020, incluindo registros eleitorais, cédulas, apurações ou resultados.

(Reportagem adicional de Nandita Bose, Jasper Ward e Michael Martina, e Joe Cash em Pequim)

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