Trump diz que retomará bloqueio ao Irã e taxará em 20% cargas em Ormuz

Anúncio é feito em meio ao aumento das tensão entre os dois países

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que os Estados Unidos estavam restabelecendo o bloqueio naval ao Irã e que serão reembolsados ​​em 20% de toda a carga transportada pelo Estreito de Ormuz, após Teerã alegar ter fechado a importante via navegável.

"O Estreito de Ormuz está ABERTO e permanecerá ABERTO, com ou sem o Irã. Estamos restabelecendo O BLOQUEIO IRANIANO", disse Trump em sua rede social Truth Social.

"Os EUA... serão reembolsados ​​em 20% de toda a carga transportada, por todos os custos necessários para garantir a segurança desta região tão instável do mundo", acrescentou.

Ele disse que o processo começaria imediatamente, mas não deu mais detalhes.

O presidente norte-americano já havia mencionado a ideia anteriormente, em uma entrevista por telefone ao programa Fox & Friends, da Fox News, dizendo que os EUA provavelmente assumiriam o controle do estreito e deveriam ser reembolsados.

"Vamos manter o estreito e provavelmente vamos controlá-lo. Nos tornaremos os guardiões do estreito. Talvez possamos chamar de anjo da guarda do estreito. E devemos ser reembolsados ​​por isso."

O controle do Estreito de Ormuz, uma rota vital para o fornecimento global de petróleo, tornou-se um dos principais campos de batalha do conflito. O bloqueio do estreito pelo Irã elevou os preços da energia e aumentou as preocupações com a inflação global.

"Seremos reembolsados, porque as outras nações são muito ricas. Elas estão do nosso lado e não podemos esperar que façamos isso de graça", disse ele.

Após anunciar o fechamento da hidrovia no sábado, em decorrência do que descreveu como uma travessia não autorizada, Teerã afirmou no domingo que a passagem permanecia suspensa e que as permissões seriam emitidas assim que a "estabilidade e a calma" fossem restauradas.

"Tínhamos um acordo. Era um acordo fechado, e então eles o quebraram. Eles sempre quebram. Já fizemos 10 acordos com essas pessoas, então vamos atacá-los com muita força", disse Trump.

Ataques

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou em um comunicado que a única maneira de restaurar o tráfego marítimo regular pelo estreito é encerrar as intervenções militares dos EUA na hidrovia e alertou que "a interferência contínua pode levar a incidentes maiores no setor global de petróleo e gás".

As forças dos EUA e do Irã trocaram intensos ataques com mísseis e drones durante o fim de semana e na segunda-feira, com Teerã afirmando ter atingido instalações militares dos EUA no Golfo e mantendo o Estreito de Ormuz fechado, o que elevou os preços do petróleo.

As trocas de disparos mais recentes representam uma escalada acentuada tanto no ritmo quanto no alcance geográfico dos ataques na última semana, lançando dúvidas sobre o acordo provisório de EUA e Irã assinado no mês passado para reabrir o estreito e suspender as hostilidades enquanto as partes prosseguem com mais 60 dias de negociações.

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