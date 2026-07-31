Trump fala em acordo para desarmamento do Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as negociações realizadas no Cairo, na quinta-feira (30), entre mediadores e líderes do Hamas resultaram em um acordo de desarmamento em fases em Gaza; no entanto, um representante do Hamas descreveu o acordo como um esboço, e autoridades americanas afirmaram que Israel se mostrava cético quanto à possibilidade de o grupo militante palestino entregar suas armas.

“Hoje, o Conselho da Paz chegou a um acordo histórico para o desarmamento completo do Hamas e de todos os outros grupos armados em Gaza”, disse Trump em uma postagem nas redes sociais, acrescentando que o desarmamento ocorreria em fases. “Este é um passo monumental rumo à paz e à segurança duradouras.”

O acordo foi um passo fundamental para que Gaza seja governada por um novo governo palestino que trabalhará em estreita colaboração com o chamado Conselho da Paz, disse Trump. “Ao mesmo tempo, Israel terá a segurança que merece, com Gaza deixando de ser usada como base para ataques terroristas”, acrescentou.

A embaixada de Israel em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o anúncio de Trump.

Uma fonte do Hamas disse à Reuters que o “projeto de acordo” estipula que as armas pesadas seriam apenas armazenadas e mantidas sob o controle de uma administração palestina, e que as armas não podem ser transferidas para Israel.

“Não tomaremos nenhuma medida relativa ao desarmamento antes da retirada de Israel da Faixa de Gaza”, disse Ghazi Hamad, membro da equipe de negociação do Hamas, à Al Jazeera.

Uma autoridade norte-americana disse na quinta-feira a repórteres que Israel está “muito cético quanto ao desarmamento do Hamas”.

“Estamos muito confiantes de que eles cumprirão o acordo”, acrescentou a autoridade norte-americana. “Se não o fizerem, obviamente o presidente Trump ficaria muito, muito decepcionado.”

Também surgiram dúvidas sobre quanto tempo o processo levaria. Um representante do Conselho da Paz estimou um prazo de 200 a 320 dias, mas uma autoridade norte-americana minimizou esse prazo.

Um representante israelense, que preferiu não se identificar, disse que, antes do anúncio de Trump, Israel havia rejeitado uma proposta.

“Israel exige o desarmamento completo do Hamas, incluindo a retirada de armas de Gaza e a desmilitarização total da Faixa como pré-condição para qualquer processo”, disse a autoridade na quinta-feira.

“O documento de 15 pontos em questão não oferece uma resposta satisfatória a essas exigências, e Israel comunicou suas objeções.”

Mais cedo, ataques israelenses mataram pelo menos seis palestinos em Gaza, incluindo duas crianças, segundo equipes médicas.

Roteiro para desarmamento

Líderes do Hamas mantiveram conversações com mediadores do Egito, do Catar e da Turquia sobre a segunda fase do plano de Trump para Gaza, conforme apresentado a eles por seu Conselho de Paz.

Trump criou o conselho para supervisionar um plano destinado a pôr fim à guerra de Israel em Gaza e reconstruir o território devastado. Ele nomeou os membros do conselho, assumindo ele próprio a presidência, e afirmou no ano passado que o conselho supervisionará a governança temporária de Gaza.

“À nossa frente está uma Gaza reconstruída, governada por palestinos e em paz com Israel, além de um horizonte político para uma resolução significativa do conflito israelo-palestino”, disse Nickolay Mladenov, enviado do Conselho de Paz de Trump para Gaza, em comunicado após a postagem do presidente.

Autoridades envolvidas nas negociações compartilharam poucos detalhes sobre os planos para reconstruir Gaza.

O plano também prevê um aumento na ajuda humanitária, a governança por meio de uma administração civil palestina, a retirada das forças israelenses de Gaza e o envio de uma força internacional para ajudar a manter a segurança.

Entrega de armas

A realidade no terreno em Gaza, até o momento, continua distante das metas do acordo.

O Hamas quer que Israel se comprometa a encerrar os ataques a Gaza e retire suas forças.

Ainda não está claro o que acontecerá em relação às armas leves ou pessoais, nem se a nova postura do Hamas será aceita por Israel ou pelo Conselho de Paz.

O plano inclui a eliminação de túneis, estoques de armas e instalações de produção de armamento, disse um diplomata envolvido nas negociações, acrescentando que, ao final do processo, não restaria nenhuma infraestrutura militante em Gaza.

“Este não é realmente um acordo baseado na confiança”, disse uma autoridade norte-americana na quinta-feira, classificando o acordo como um “acordo baseado em condições”.

As forças armadas israelenses continuaram a expandir sua ocupação militar de Gaza, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmando que Israel pretende ampliar a área sob seu controle para 70% do enclave.

Ainda não está claro quantas forças estariam disponíveis para serem mobilizadas com a planejada Força Internacional de Estabilização, nem se as tropas israelenses se retirariam do enclave.

Ataques continuam

Autoridades de saúde informaram que ataques israelenses separados mataram pelo menos duas crianças, uma mulher e três homens em Gaza na quinta-feira. As forças armadas israelenses afirmaram ter atacado militantes do Hamas no enclave.

O cessar-fogo em Gaza tem sido violado repetidamente; mais de 1.200 palestinos, em sua maioria civis, foram mortos por ataques israelenses e quatro soldados israelenses foram mortos por militantes desde o início da trégua, em outubro, segundo autoridades de saúde de Gaza e autoridades israelenses, respectivamente.

O Hamas geralmente não divulga suas baixas.

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