Trump ordena suspensão do comércio dos EUA com a Espanha

Medida é tomada devido à guerra contra o Irã e a gastos com a Otan

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, determinou nesta quarta-feira (8) a suspensão imediata de todo o comércio com a Espanha, integrante da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A medida intensifica as tensões em torno dos gastos com defesa e da guerra contra o Irã, apesar das regras da União Europeia que exigem que as negociações comerciais sejam conduzidas como bloco único.

Durante cúpula da Otan em Ancara, que os líderes europeus esperavam que pusesse um freio nas divisões dentro da aliança militar, Trump, ao contrário, reacendeu a disputa com a Espanha. Ele também irritou outro aliado da Otan, a Dinamarca, ao reiterar que seu país deveria controlar a Groenlândia. A Dinamarca prometeu defender cada polegada de seu território.

Foi a segunda vez que Trump instruiu o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, a suspender o comércio com a Espanha devido à recusa do país em se comprometer com a nova meta de gastos com defesa da Otan, de 5% do Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, após sua primeira promessa nesse sentido, em março, o comércio entre os dois países continuou normalmente.

“A Espanha não concorda com nada, e você não deveria bancá-los”, disse Trump ao secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que mais tarde tentou amenizar a tensão afirmando que a Espanha “deu grande passo no ano passado” ao aumentar seus gastos para 2%, embora tenha acrescentado que ainda há questões que precisam ser resolvidas.

“Não quero fazer nenhum negócio com eles, certo?”, disse Trump, voltando-se para Bessent, que respondeu: “Sim, senhor”. Trump então acrescentou: “Cuide disso imediatamente. Nem fale com eles. São um caso perdido. São pessoas ruins. Ganham muito dinheiro conosco, e vamos fazer com que ganhem muito menos.”

O gabinete do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que lidera um governo de esquerda minoritário, afirmou em comunicado que está tratando as declarações de Trump como “algo normal” e que não pretende alterar as “excelentes” relações que mantém com Washington.

O gabinete destacou que a Espanha apresentava déficit comercial com os EUA e que os laços econômicos são forjados por empresas privadas, e não por governos, acrescentando que, como parte da união aduaneira e comercial, os membros individuais da UE não podiam ser isolados.

Trump tem expressado repetidamente sua frustração com a Espanha depois que Sánchez, um socialista, se recusou a permitir que os EUA usassem seu espaço aéreo ou bases em seu território para a guerra contra o Irã. Washington opera em conjunto com Madri duas bases militares importantes no sul da Espanha para operações navais e aéreas.

A Espanha é a maior exportadora mundial de azeite de oliva e também vende peças automotivas, aço e produtos químicos para os Estados Unidos, embora analistas considerem que o país seja menos vulnerável às ameaças de punições econômicas de Trump do que outras economias europeias.

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