Trump recua e desiste de cobrar taxa sobre navios no Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, desistiu da ideia de cobrar uma taxa de 20% das embarcações que quiserem atravessar o Estreito de Ormuz sob a proteção dos EUA. Por meio de sua rede social, Trump disse, nesta terça-feira (14), que, em vez de cobrar tarifas, seu país terá, como contrapartida, novos acordos de comércio e investimentos com os países da região.

Ele, no entanto, reafirmou que seguirá com a ideia de manter um “bloqueio completo” para embarcações que tenham, como origem ou destino, portos iranianos.

“Com base em conversas altamente produtivas com a liderança do Oriente Médio, decidi substituir a taxa de reembolso de 20% dos Estados Unidos por acordos de comércio e investimento que os vários Estados do Golfo estarão transformando nos Estados Unidos”, disse Trump por meio da Truth Social.

“Como todos sabem, temos o maior investimento em dólares nos Estados Unidos, de qualquer país da história, mas esses novos investimentos tornarão esse número ainda maior, e veremos fábricas, plantas [industriais] e equipamentos serem instalados nos Estados Unidos em níveis históricos, o que criará milhões adicionais de empregos americanos de alta remuneração”, acrescentou.

Região estratégica

Na segunda-feira (13), Trump disse que os EUA passariam a controlar o Estreito de Ormuz e que a segurança das embarcações ficaria a cargo de suas forças militares. Ele, então, anunciou que iria cobrar um reembolso de 20% sobre a carga transportada pelas embarcações que transitarem pela região.

O controle do Estreito de Ormuz é estratégico, por se tratar de uma rota vital para o fornecimento global de petróleo – motivo pelo qual tornou-se um dos principais campos de batalha no conflito entre EUA e Irã.