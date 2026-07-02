Venezuela: homem é resgatado dos escombros uma semana após terremotos

Equipes de busca de El Salvador e do Chile resgataram, nesta quinta-feira (2), um segurança de 44 anos que estava preso nos escombros do shopping center onde trabalhava, no Estado venezuelano de La Guaira, mais de uma semana depois que dois fortes terremotos devastaram a costa norte do país.

Os trabalhos para resgatar Hernán Alberto Gil dos escombros do shopping Galerias Playa Grande, de nove andares, começaram na segunda-feira (29), segundo o presidente salvadorenho Nayib Bukele, que vem postando atualizações sobre a operação no X.

As equipes de resgate conseguiram hidratá-lo por meio de tubulação, disse Bukele, mas precisaram cavar dois túneis separados para tentar alcançá-lo, devido à instabilidade das ruínas.

Gil foi retirado dos escombros em uma maca na manhã desta quinta e colocado em uma ambulância, enquanto socorristas e repórteres aplaudiam.

“Este resgate foi possível graças aos esforços conjuntos de equipes do Chile, dos Estados Unidos, de Portugal, do México, da Costa Rica, da Venezuela e de El Salvador, que trabalharam incansavelmente para remover os escombros, estabilizar a estrutura e abrir caminho para chegar até Hernán”, disse Bukele no X.

O resgate levou cerca de 70 horas, informou o Corpo de Bombeiros do Chile em uma postagem no X, mas Gil estava em boas condições.

Terremotos

Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram com menos de um minuto de intervalo há quase oito dias, matando 2.295 pessoas, segundo dados do governo divulgados na quarta-feira (1°).

O número de pessoas dadas como desaparecidas em uma lista online não oficial, mas amplamente utilizada, caiu para cerca de 38,6 mil na manhã de quinta-feira, após atingir um pico de quase 60 mil nos dias imediatamente após o terremoto.

O serviço de telefonia celular continua irregular em La Guaira, o Estado mais atingido, que fica a menos de uma hora da capital, Caracas.

Um enviado das Nações Unidas afirmou nesta semana que a organização estava adquirindo 10 mil sacos para cadáveres para a Venezuela, e o Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou que o número de mortos poderia ultrapassar ⁠10 mil.

É proibida a reprodução deste conteúdo