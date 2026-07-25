Vozinha, goleiro de Cabo Verde na Copa, acerta com Colo Colo do Chile

O goleiro cabo-verdiano Vozinha, que se destacou como uma das maiores surpresas da Copa do Mundo, chegou a um acordo para se transferir para o Colo Colo, do Chile, informou o presidente do clube, Aníbal Mosa, na noite dessa sexta-feira (24).

O atleta de 40 anos, que está sem clube, viajará para o Chile para realizar exames médicos antes de ser apresentado oficialmente no Estádio Monumental, disse Mosa aos repórteres antes da partida do Colo Colo contra o Deportes Limache.

“Vozinha será jogador do Colo Colo. Nos próximos dias, ele viajará para o Chile, passará pelos exames médicos de praxe e, em seguida, será apresentado aqui no Estádio Monumental.”

Mosa acrescentou que as atuações de Vozinha na Copa do Mundo mostraram que ele merecia a transferência, ao mesmo tempo em que reconheceu que a contratação também traz apelo de marketing para o time chileno.

Embora o acordo ainda não tenha sido finalizado, o Colo Colo deu uma prévia da contratação nas redes sociais com uma imagem que parece mostrar o cabelo cacheado característico do goleiro veterano.

Vozinha, que deixou o Chaves, time da segunda divisão portuguesa, antes da Copa do Mundo, foi eleito para o time dos sonhos da Copa do Mundo. Ele foi escolhido pelos torcedores, depois de ajudar Cabo Verde, estreante no torneio, a empatar em 0 a 0 com a Espanha, que acabou sendo campeã, e levar a Argentina, que ficou em segundo lugar, à prorrogação nas oitavas de final.