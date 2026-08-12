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Internacional

Após terremoto, membros do Mercosul oferecem ajuda à Colômbia

Grupo se colocou à disposição para resgate e assistência às vítimas
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/08/2026 - 16:38
Brasília
Pessoas recolhem escombros no local onde um prédio ruiu em Pereira, na Colômbia, após o terremoto de segunda-feira. August 11, 2026. REUTERS/Juan David Duque TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Juan David Duque/Proibida reprodução

Os países-membros e associados ao Mercosul manifestaram solidariedade à população da Colômbia devido ao terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país nesta segunda-feira (10).

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (12), o bloco manifestou “total disposição” para colaborar com as autoridades colombianas nas ações de resgate e assistências às vítimas, bem como na recuperação dos estragos à infraestrutura.

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, como estados parte, e Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Panamá, Peru e Suriname, na condição de estados associados, expressaram suas condolências às famílias das vítimas do terremoto e desejaram a rápida recuperação dos feridos.

O grupo ainda ressaltou a importância de uma “resposta unida e solidária diante de emergências e catástrofes na região”. Nesta terça-feira, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a tragédia.

Segundo as autoridades colombianas, já passa de 224 o número de mortos pelo forte tremor de terra que atingiu o coração da região cafeeira da Colômbia, no lado oeste do país, motivando o governo colombiano a declarar estado de emergência nacional.

O terremoto reduziu prédios de vários andares a escombros em cidades como Cali, onde ao menos 85 mortes foram confirmadas até esta manhã. O desastre tem sido comparado a um terremoto que devastou a mesma região em 1999, matando mais de 1 mil pessoas, bem como à catástrofe que, em junho deste ano, matou mais de 6,3 mil pessoas no país vizinho, a Venezuela.

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Edição:
Aline Leal
terremoto na Colômbia Colômbia Terremoto Mercosul
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