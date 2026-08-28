Ataques russos contra logística ucrâniana são cada vez mais intensos

Recentes ataques aéreos russos destruíram cerca de 90% da logística de alimentos do varejo, afirmou nesta sexta-feira (28) o ministro da Agricultura de Kiev, revelando a magnitude dos crescentes ataques de Moscou à logística ucraniana.

Ambos os países intensificaram, nas últimas semanas, os ataques a alvos econômicos, como grandes varejistas, com a Rússia visando depósitos de importantes redes de supermercados da Ucrânia, do principal serviço postal e de lojas de artigos para o lar.

“Até o momento, grosso modo, 90% da logística de alimentos operada pelas redes de varejo foi destruída, mas isso não significa que os ucranianos ficarão sem comida”, afirmou o ministro da Agricultura, Taras Vysotskyi, segundo a agência Ukrinform.

Seus comentários em Kiev constituem a avaliação oficial mais franca dos danos que os ataques intensos da Rússia causaram à economia ucraniana, cada vez mais frágil, neste quinto ano de guerra.

Nas últimas semanas, frutas frescas, legumes, açúcar, laticínios e outros alimentos desapareceram das prateleiras de alguns supermercados de Kiev, como resultado dos ataques a depósitos logísticos de varejistas de alimentos.

Os ataques de longo alcance da Ucrânia têm como alvo os principais varejistas online da Rússia, além de infraestrutura energética e petroleiros nos mares Negro e de Azov.

Ofensiva

Nos últimos dois dias, a Rússia vem lançando drones a jato quase ininterruptamente por toda a Ucrânia, especialmente em Kiev e na região circundante, onde a situação é mais difícil, afirmou o ministro do Interior, Ivan Vyhivskyi.

No último dia, 16 pessoas foram mortas em toda a Ucrânia em diversos ataques, disse ele no Telegram.

“Eles estão atacando empresas civis, depósitos de alimentos, hipermercados, terminais postais e locais onde são guardados livros”, declarou Vyhivskyi.

Na região de Kiev, os ataques com drones russos nesta sexta-feira danificaram mais de uma dúzia de instalações de armazenamento, matando uma pessoa, disse o governador Tymur Tkachenko.

Os ataques também destruíram centros de triagem pertencentes à Nova Poshta, a principal empresa privada de entregas da Ucrânia, perto de Kiev e na cidade de Sumy, no norte do país, informou a empresa.

Na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, um drone russo atingiu a grande loja de materiais de construção Epicenter, ferindo pelo menos quatro pessoas, disse o governador Ivan Fedorov.

A Rússia também atacou um shopping center na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, afirmou o prefeito Ihor Terekhov, sendo este o segundo ataque desse tipo na região em dois dias.

Ainda hoje, um ataque com drone russo destruiu um depósito na região de Kiev pertencente a uma grande rede de livrarias que despachava milhares de títulos por dia, informou a empresa.

Caos

Sirenes de ataque aéreo soaram com frequência por toda Kiev até a tarde desta sexta-feira, um dia após um ataque com mísseis e drones que durou horas contra a Ucrânia e teve como alvo grandes varejistas e a logística de consumo em Kiev e em outros locais.

Os ataques pareciam ter como objetivo prolongar o caos provocado pela ofensiva do dia anterior, que atrasaram trens em várias regiões e deixaram passageiros retidos por longos períodos.

“O inimigo está lançando pequenas quantidades de drones a jato em ondas, com o objetivo de paralisar Kiev”, disse Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação (CCD) da Ucrânia, um órgão do Conselho de Segurança Nacional.

“O objetivo: desgastar as defesas aéreas e a população.”

Nesta sexta, a ferrovia estatal da Ucrânia informou que os atrasos estavam diminuindo gradualmente, mas que os efeitos dos frequentes ataques e alertas de ataque aéreo ainda seriam sentidos por pelo menos mais um dia.

Kiev passou quase 15 horas sob alerta de ataque aéreo na quinta-feira, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

(Reportagem adicional de Yuliia Dysa e Jekaterīna Golubkova em Tóquio)

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