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Internacional

Barco naufraga no Chipre e deixa oito pessoas mortas

Passageiros denunciam que portas da embarcação estavam trancadas
RTP*
Publicado em 31/08/2026 - 11:01
Nicósia
Survivors arrive on shore after being rescued from the sea following a boat capsize off Kyrenia, northern Cyprus, August 30, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Stringer/ Proibido reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

As autoridades da República Turca do Norte do Chipre (RTNC) vão investigar denúncias de alguns passageiros sobreviventes do naufrágio do ferry de alta velocidade 'Filo Jet', ocorrido nesse domingo (30) ao largo do Porto de Kyrenia.

O ministro das Obras Públicas e dos Transportes da RTNC, Erhan Arikli, afirmou à agência Anadolu que todas as queixas apresentadas pelos passageiros serão analisadas. 

Entre as alegações que serão investigadas estão a possibilidade de as portas da embarcação estarem trancadas durante o naufrágio e de o capitão ter abandonado o navio.

Arikli garantiu que o ministério vai realizar "uma investigação independente" daquela conduzida pela polícia. 

O processo deverá analisar a documentação da embarcação, as condições de navegabilidade, as licenças portuárias e as medidas de segurança existentes.

De acordo com relatos dos sobreviventes, o ferry começou a entrar água pela proa pouco depois de deixar Kyrenia, por volta do meio-dia. 

Alguns passageiros afirmam ter alertado a tripulação sobre a entrada de água, mas alegam que os avisos não foram devidamente considerados.

A situação agravou-se quando a embarcação tentou regressar ao porto e o Filo Jet acabou por virar e afundar.

A bordo seguiam 267 pessoas: 259 passageiros e oito tripulantes. 

Até o momento, 241 pessoas foram resgatadas, enquanto oito morreram. Dezoito passageiros permanecem desaparecidos.

O capitão do ferry e os sete integrantes da tripulação encontram-se sob custódia, segundo o ministro.

As operações de busca e salvamento continuam para localizar os passageiros desaparecidos. 

A agência Reuters diz que estão envolvidos meios do Comando das Forças de Segurança da RTNC, da Guarda Costeira, da Organização de Defesa Civil e da Direção-Geral da Polícia, com o apoio de equipes turcas.

Helicópteros e equipes especializadas participam das operações, que ocorrem ao largo da costa de Kyrenia.

O Filo Jet assegurava uma ligação marítima entre Kyrenia, na RTNC, e Tasucu, na província turca de Mersin.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Chipre Embarcação Naufrágio Mortes
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