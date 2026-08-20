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Brasil envia 19 toneladas de arroz à Colômbia após terremoto

Tremor matou mais de 300 pessoas no país
Agência Brasil
Publicado em 20/08/2026 - 18:40
Brasília
Uma bandeira venezuelana tremula enquanto pessoas procuram os corpos de seus entes queridos sob os escombros, após os terremotos que abalaram a Venezuela em 24 de junho, em Caraballeda, La Guaira, Venezuela 29 de julho de 2026 REUTERS/Gaby Oraa
© Reuters/Gaby Oraa/Proibida reprodução

O governo brasileiro informou, nesta quinta-feira (20), que enviou 19 toneladas de arroz à Colômbia em resposta ao pedido de assistência humanitária feito pelas autoridades locais. No último dia 10, o país sofreu um forte terremoto que matou mais de 300 pessoas.

De acordo com nota, a carga segue a bordo de aeronave cargueira KC-390, da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou às 17h de hoje da Base Aérea de Canoas (RS) e desembarca amanhã (21) na Colômbia.

“Oriundo dos estoques públicos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), administrados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o arroz doado não compromete o abastecimento nacional”, esclareceu o comunicado.

O governo ressaltou que “reitera sua solidariedade ao governo e ao povo colombianos diante do terremoto, bem como sua disposição de colaborar, conforme suas capacidades, com as autoridades colombianas nas ações de resposta à emergência”.

O terremoto de magnitude 7,4 teve seu epicentro em San José del Palmar, no Departamento de Chocó. O abalo sísmico derrubou prédios e danificou moradias, escolas, hospitais e rodovias, desde o porto de Buenaventura, no Oceano Pacífico, até cidades como Quibdó, Cali, Pereira e Manizales.

*Com informações da Reuters 

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Edição:
Juliana Andrade
terremoto na Colômbia FAB Ajuda Humanitária
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