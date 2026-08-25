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Internacional

Canadá anuncia tarifas retaliatórias sobre produtos dos EUA

Também anunciou apoio financeiro a empresas e trabalhadores afetados
Promit Mukherjee - Repórterda Reuters*
Publicado em 25/08/2026 - 12:59
OTTAWA
Flags wave in the wind near the Detroit River which seperates Windsor, Ontario, Canada, and Detroit, Michigan, U.S., in Windsor, Ontario, Canada February 4, 2025. REUTERS/Carlos Osorio
© Reuters/Carlos Osorio/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

O Canadá anunciou nesta terça-feira (25) tarifas retaliatórias sobre produtos norte-americanos no valor de US$ 27,6 bilhões canandenses (US$ 19,94 bilhões), equiparando-se, dólar por dólar, às novas tarifas impostas por Washington. Também anunciou medidas de apoio financeiro às empresas e aos trabalhadores canadenses afetados pela escalada da guerra comercial.

As tarifas de retaliação entram em vigor para produtos dos EUA a partir de 8 de setembro e aplicarão alíquotas de 15%, 25% e 50% sobre 700 produtos importados do sul da fronteira, segundo comunicado do governo.

Em termos de apoio financeiro aos trabalhadores e setores afetados, o Canadá anunciou um pacote de US$ 7,5 bilhões canandenses com medidas novas e reforçadas, incluindo apoio a pequenas e médias empresas, uma linha de financiamento para o fluxo de caixa das empresas e apoio aos trabalhadores que possam estar em risco devido às novas tarifas.

A partir de sábado, as novas tarifas de 50% do presidente Donald Trump sobre US$ 20 bilhões em importações canadenses entraram em vigor, após o fracasso das negociações entre os dois países para evitar a aplicação das tarifas.

As novas tarifas de retaliação marcam um novo ponto baixo nas relações entre o Canadá e os EUA.

“Nossas tarifas retaliatórias, dólar por dólar e alíquota por alíquota, bem como um pacote de apoio de vários bilhões de dólares, protegerão trabalhadores, agricultores, famílias e empresas”, afirmou o ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne.

As novas tarifas foram concebidas para que o impacto sobre os consumidores e empresas canadenses seja mínimo, mas ainda assim possam afetar os EUA, afirmou uma autoridade do governo.

As tarifas de 50% incidem sobre alguns setores importantes, como aço, alumínio, móveis e roupas; as de 25% incidem sobre queijos, eletrodomésticos e alguns frutos do mar; enquanto as de 15% incidirão sobre eletrônicos e ferramentas, disse a autoridade.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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