Ceuta busca transferir menores migrantes desacompanhados para Espanha

Cerca de 1.100 chegaram antes e durante o afluxo

Ceuta, ainda se recuperando de um afluxo de 72 mil migrantes que chegaram às suas praias em uma semana, está buscando a transferência de centenas de menores desacompanhados que ainda se encontram no enclave espanhol na África para Espanha continental, afirmaram autoridades locais nesta quarta-feira.

Embora a grande maioria dos migrantes já tenha retornado ao Marrocos, cerca de 1.100 menores desacompanhados que chegaram antes e durante o afluxo – e que não podem ser deportados sumariamente – permanecem no local, segundo o governo local.

Muitos estão alojados em acomodações improvisadas em armazéns ou dormindo nas ruas, já que os centros de acolhimento de Ceuta estão lotados.

Organizações de caridade e grupos de moradores afirmaram que estão tentando ajudar as crianças que dormem nas ruas, bem como mulheres grávidas.

Hamza Sitouni Moreno, um morador local de 40 anos, disse que levou crianças às autoridades, mas foi recusado; por isso, deixou uma menina dormindo em seu carro por segurança, construiu abrigos improvisados para outras crianças e lhes forneceu comida e cobertores.

“Chegaram tantas pessoas... as autoridades não conseguem lidar com isso”, disse ele.

"Clamando por ajuda"

Cerca de 75 pessoas morreram durante a corrida pela fronteira na semana passada em uma das duas fronteiras terrestres da União Europeia com a África, o que causou alarme em todo o bloco e reavivou memórias da crise migratória de 2015-16, na qual mais de 1 milhão de pessoas chegaram, principalmente do Oriente Médio.

Embora os governos regionais sejam obrigados a ajudar territórios sobrecarregados em situações de emergência, ainda não está claro se o Partido Popular, de direita, e o Vox, de extrema direita – que governam conjuntamente quatro regiões – aceitariam menores migrantes.

Nesta quarta-feira, todos os quatro governos regionais da coalizão indicaram que contestariam qualquer ordem nesse sentido, com o líder do Vox afirmando que “nem um euro” do dinheiro espanhol deveria ser destinado aos menores migrantes.

Mesmo que as regiões os aceitem, especialistas alertam que o processo de identificação e realocação pode levar meses, exigindo entrevistas individuais, relatórios e contato com os países de origem para descartar a possibilidade de devolvê-los às suas famílias.

Um advogado que representa organizações humanitárias em Ceuta, que preferiu não se identificar por não estar autorizado a falar com a mídia, disse que as autoridades e a polícia estão atualmente focadas no registro de menores de 15 anos, mas que pode haver milhares de outros jovens ainda por serem identificados na cidade.

“Estamos clamando por ajuda e assistência”, disse o chefe do governo local de Ceuta, Juan Jesús Vivas, à emissora espanhola RTVE nesta quarta-feira.

* Reportagem de Corina Pons, Victoria Waldersee, Javi West Larrañaga e David Latona; Reportagem adicional de Zakia Abdennebi em Rabat

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