Chuvas recordes no Japão deixam oito mortos

Milhares de pessoas estão retidas no aeroporto de Narita

Chuvas recordes no Japão deixaram milhares de viajantes retidos no aeroporto de Narita, em Tóquio, nesta sexta-feira. Inundações interromperam o transporte, deixaram 20 mil residências sem energia elétrica e causaram a morte de oito pessoas.

Durante uma das semanas de férias mais movimentadas do Japão, mais de 360 milímetros (mm) de chuva caíram em 24 horas em partes da região de Chiba, vizinha a Tóquio, inundando estradas e ferrovias, o que levou ao envio de soldados para ajudar nos esforços de resgate.

“Este caso foi uma situação extremamente incomum”, disse o governador de Chiba, Toshihito Kumagai. “Já lidei com muitos desastres no passado, mas nunca passei por um caso como este.”

Entre as oito vítimas estava uma pessoa presa em um veículo submerso, informou a emissora pública NHK, citando autoridades de Chiba e a polícia.

Em Narita, funcionários do aeroporto distribuíram sacos de dormir, água e lanches a centenas de passageiros, muitos dos quais passaram a noite no local nessa quinta-feira (13), depois que interrupções no transporte deixaram cerca de 7 mil pessoas retidas, causando caos generalizado.

“Fiquei na fila para pegar um táxi, mas a espera durou quatro horas”, disse Minoru Yamasaki, um morador de Chiba, de 48 anos, que voltava de férias e havia reservado um hotel, mas foi informado que não poderia se hospedar lá. Sem ter para onde ir, ele voltou para o aeroporto.

Um porta-voz do aeroporto afirmou que a maioria dos voos deveria operar normalmente hoje.

Mais de 20 mil residências estavam sem energia nas primeiras horas desta sexta-feira, depois que a chuva inundou uma subestação elétrica, informou a Tokyo Electric Power. O fornecimento de gás para quase 13 mil residências foi temporariamente interrompido.

Na cidade de Chiba, um dos locais mais atingidos, centenas de pessoas passaram a noite sob cobertores de alumínio em centros de retirada improvisados em prédios governamentais.

Algumas das principais rodovias de Chiba foram fechadas, forçando os motoristas a seguirem por rotas alternativas que congestionaram o tráfego, informou a operadora rodoviária NEXCO East.

Vários serviços ferroviários também foram suspensos, embora alguns trechos de Narita a Tóquio tenham sido retomados, aliviando o congestionamento.

Autoridades meteorológicas informaram que os 367mm de chuva registrados em um período de 24 horas em Chiba superaram o recorde anterior de 309mm, estabelecido em outubro de 2013.

* (Reportagem adicional de Joseph Campbell e John Geddie)

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