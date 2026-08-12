logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Colômbia suspende temporariamente parte das exportações de café

País sofre impactos após forte terremoto, que causou 250 mortes
Luis Jaime Acosta - repórter da Reuters
Publicado em 12/08/2026 - 19:46
Bogotá
Pessoas recolhem escombros no local onde um prédio ruiu em Pereira, na Colômbia, após o terremoto de segunda-feira. August 11, 2026. REUTERS/Juan David Duque TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Juan David Duque/Proibida reprodução
Reuters

As exportações de café colombiano foram suspensas temporariamente a partir do porto de Buenaventura, no Oceano Pacífico, devido a inspeções na infraestrutura do terminal e bloqueios na estrada de acesso, após o terremoto de magnitude 7,4, informou nesta quarta-feira o gerente da Federação Nacional de Cafeeiros, Germán Bahamón.

O executivo afirmou que os embarques para o exterior continuam normalmente a partir dos portos de Cartagena e Santa Marta, no Mar do Caribe.

Um terremoto, o mais forte da história recente da Colômbia, abalou na segunda-feira uma ampla região do sudoeste e do centro do país, deixando pelo menos 250 mortos e afetando infraestruturas como rodovias e aeroportos, segundo o governo.

"Os terminais portuários de Buenaventura suspenderam temporariamente suas operações enquanto são realizadas inspeções na infraestrutura e em alguns deslizamentos que afetaram as vias de acesso ao porto", afirmou Bahamón em um áudio compartilhado por seu departamento de comunicação.

"Embora enfrentemos alguns desafios operacionais com o transporte de café nas áreas afetadas, a capacidade de exportação da Colômbia permanece em funcionamento. As exportações de café colombiano continuam sem interrupções", afirmou Bahamón.

A Sucafina, uma das principais empresas de comercialização de commodities, havia informado anteriormente que o transporte de café na região produtora mais importante da Colômbia está “significativamente restrito” após o terremoto.

A Federação Nacional de Cafeeiros não divulgou imediatamente números sobre o impacto nas exportações devido à suspensão das operações no porto de Buenaventura. Também não especificou quando as operações e as remessas para o exterior a partir desse porto serão restabelecidas.

A Colômbia, terceiro maior produtor mundial de café, atrás apenas do Brasil e do Vietnã, possui 840.000 hectares cultivados com cafeeiros, e cerca de 540.000 famílias dependem dessa atividade.

O país sul-americano, maior fornecedor mundial de café arábica lavado, tem capacidade para produzir anualmente cerca de 14 milhões de sacas.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

 

Relacionadas
Pessoas recolhem escombros no local onde um prédio ruiu em Pereira, na Colômbia, após o terremoto de segunda-feira. August 11, 2026. REUTERS/Juan David Duque TPX IMAGES OF THE DAY
Após terremoto, membros do Mercosul oferecem ajuda à Colômbia
FILE PHOTO: A man sits near debris at the Torres de Limonar building in the aftermath of an earthquake, in Cali, Colombia, August 11, 2026. REUTERS/Sergio Acero TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo
UE anuncia ajuda de € 2 milhões à Colômbia, após terremoto
A man carries a mattress down the street in front of damaged buildings after an earthquake, in Manizales, Colombia August 10, 2026. REUTERS/Andres Camilo Valencia/Proibida Reprodução
Número de mortos no terremoto da Colômbia sobe para 224
Colômbia terremoto na Colômbia exportação de café
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 07/08/2026 - TSE faz demonstração de como votar na urna eletrônica na Rodoviária de Brasília. Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil
Política OEA enviará missão internacional para acompanhar eleições no Brasil
sex, 14/08/2026 - 15:25
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
Educação Na era da IA, inclusão digital deve ser crítica, defende educadora
sex, 14/08/2026 - 15:09
Logo da WTA na rede durante partida de torneio do circuito feminino de tênis profissional em Montreal, no Canadá 28 de julho de 2025 Eric Bolte-Imagn Images
Esportes Grupo de direitos humanos pede à WTA que revogue testes de gênero
sex, 14/08/2026 - 15:00
Brasília – DF – 12/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para debater os impactos econômicos da redução da escala de trabalho, sem redução de salário. Participou ministro da Fazenda, Dario Durigan. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Durigan rebate críticas de inércia sobre crise do BRB
sex, 14/08/2026 - 15:00
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula diz que só acatará indicação de embaixador dos EUA após eleições
sex, 14/08/2026 - 14:58
Brasília – DF- 21/05/2026 – Senador Davi Alcolumbre durante Sessão do Congresso Nacional para analisar vetos parciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. Esses vetos impedem municípios inadimplentes com até 65 mil habitantes de firmar convênios e receber recursos federais. Foto: Lula Marques /Agência Brasil.
Política Alcolumbre destrava PEC do fim da 6x1 após conversas com Lula
sex, 14/08/2026 - 14:34
Ver mais seta para baixo