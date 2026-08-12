Colômbia suspende temporariamente parte das exportações de café

As exportações de café colombiano foram suspensas temporariamente a partir do porto de Buenaventura, no Oceano Pacífico, devido a inspeções na infraestrutura do terminal e bloqueios na estrada de acesso, após o terremoto de magnitude 7,4, informou nesta quarta-feira o gerente da Federação Nacional de Cafeeiros, Germán Bahamón.

O executivo afirmou que os embarques para o exterior continuam normalmente a partir dos portos de Cartagena e Santa Marta, no Mar do Caribe.

Um terremoto, o mais forte da história recente da Colômbia, abalou na segunda-feira uma ampla região do sudoeste e do centro do país, deixando pelo menos 250 mortos e afetando infraestruturas como rodovias e aeroportos, segundo o governo.

"Os terminais portuários de Buenaventura suspenderam temporariamente suas operações enquanto são realizadas inspeções na infraestrutura e em alguns deslizamentos que afetaram as vias de acesso ao porto", afirmou Bahamón em um áudio compartilhado por seu departamento de comunicação.

"Embora enfrentemos alguns desafios operacionais com o transporte de café nas áreas afetadas, a capacidade de exportação da Colômbia permanece em funcionamento. As exportações de café colombiano continuam sem interrupções", afirmou Bahamón.

A Sucafina, uma das principais empresas de comercialização de commodities, havia informado anteriormente que o transporte de café na região produtora mais importante da Colômbia está “significativamente restrito” após o terremoto.

A Federação Nacional de Cafeeiros não divulgou imediatamente números sobre o impacto nas exportações devido à suspensão das operações no porto de Buenaventura. Também não especificou quando as operações e as remessas para o exterior a partir desse porto serão restabelecidas.

A Colômbia, terceiro maior produtor mundial de café, atrás apenas do Brasil e do Vietnã, possui 840.000 hectares cultivados com cafeeiros, e cerca de 540.000 famílias dependem dessa atividade.

O país sul-americano, maior fornecedor mundial de café arábica lavado, tem capacidade para produzir anualmente cerca de 14 milhões de sacas.

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