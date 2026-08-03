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Internacional

Cuba volta a ficar no escuro com colapso de rede elétrica

Interrupção ocorre após três apagões em todo o país em julho
Ananya Palyekar - Repórter da Reuters*
Publicado em 03/08/2026 - 10:56
Havana
Havana- Cuba- 04/12/2024 Rede elétrica de Cuba entra em colapso após falha em usina e milhões de pessoas ficam sem luz. REUTERS/Norlys Perez/Arquivo/ Proíbido reprodução
© Norlys Perez
Reuters

A rede elétrica de Cuba entrou em colapso no final desse domingo (2), informou a operadora estatal da rede, deixando a ilha — com cerca de 10 milhões de habitantes — às escuras, no momento em que os apagões se tornam cada vez mais frequentes.

A interrupção ocorre após três apagões em todo o país em julho e surge quando o bloqueio petrolífero imposto pelos Estados Unidos sobrecarrega ainda mais a envelhecida infraestrutura energética da ilha.

A União Elétrica de Cuba não forneceu mais detalhes sobre a situação em suas publicações no X e no facebook.

A pressão sobre o sistema elétrico tem aumentado à medida em que Cuba enfrenta dificuldades para garantir as importações de combustível.

O país perdeu uma fonte essencial de combustível após um bloqueio petrolífero imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump, após a destituição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro por Washington, em 3 de janeiro.

A Venezuela há muito tempo era o principal fornecedor de petróleo de Cuba, e as importações do México também foram interrompidas em meio à crescente pressão dos EUA.

A crise coincide com uma abertura cautelosa do setor energético cubano, rigidamente controlado, impulsionada pela escassez de combustível e pelas severas sanções dos EUA.

Recentemente, Havana autorizou seu primeiro empreendimento de importação de combustível com participação estrangeira e permitiu que cerca de 200 empresas cubanas participassem da distribuição de combustível no atacado.

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