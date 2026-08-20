Desabamento em mina na Colômbia deixa 13 mortos

Um deslizamento de terra ocorreu em uma mina a céu aberto em Policarpa, no Departamento de Nariño, no sudoeste da Colômbia. Treze trabalhadores morreram e sete ficaram feridos, informaram autoridades locais.

O acidente foi causado por um deslizamento de terra e não por uma explosão, como havia sido informado inicialmente.

As operações de resgate, que envolveram bombeiros, moradores e escavadeiras, foram encerradas por volta das 2h da manhã, após todos os desaparecidos terem sido localizados.

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