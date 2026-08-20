Internacional
Desabamento em mina na Colômbia deixa 13 mortos
Sete trabalhadores ficaram feridos, informaram autoridades locais
Julia Symmes Cobb - Repórter da Reuters@
Publicado em 20/08/2026 - 12:59
Bogotá
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Um deslizamento de terra ocorreu em uma mina a céu aberto em Policarpa, no Departamento de Nariño, no sudoeste da Colômbia. Treze trabalhadores morreram e sete ficaram feridos, informaram autoridades locais.
O acidente foi causado por um deslizamento de terra e não por uma explosão, como havia sido informado inicialmente.
As operações de resgate, que envolveram bombeiros, moradores e escavadeiras, foram encerradas por volta das 2h da manhã, após todos os desaparecidos terem sido localizados.
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