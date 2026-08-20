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Internacional

Desabamento em mina na Colômbia deixa 13 mortos

Sete trabalhadores ficaram feridos, informaram autoridades locais
Julia Symmes Cobb - Repórter da Reuters@
Publicado em 20/08/2026 - 12:59
Bogotá
Brasília (DF), 20/08/2026 - Desabamento em mina na Colômbia deixa 13 mortos Sete trabalhadores ficaram feridos, informaram autoridades locais. Frame Reuters/Proibida reprodução
© Frame Reuters/Proibida reprodução
Reuters

Um deslizamento de terra ocorreu em uma mina a céu aberto em Policarpa, no Departamento de Nariño, no sudoeste da Colômbia. Treze trabalhadores morreram e sete ficaram feridos, informaram autoridades locais.

O acidente foi causado por um deslizamento de terra e não por uma explosão, como havia sido informado inicialmente. 

As operações de resgate, que envolveram bombeiros, moradores e escavadeiras, foram encerradas por volta das 2h da manhã, após todos os desaparecidos terem sido localizados.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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Colômbia Mina deslizamento de terra mortes
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