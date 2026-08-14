logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Erupção do Etna prolonga fechamento de aeroporto na Sicília

Cinzas impedem tráfego aéreo em Catânia até a manhã deste sábado
Matteo Minnella - Repórter da Reuters*
Publicado em 14/08/2026 - 10:49
Catânia
Plumes of volcanic ash and smoke rise from Mount Etna, as seen from Milo, Italy, June 2, 2025. REUTERS/Giuseppe di Stefano
© REUTERS/Giuseppe di Stefano/proibida a reprodução

 Os voos no aeroporto de Catânia, na Sicília, permanecerão suspensos até o início da manhã deste sábado (15) devido às cinzas resultantes da atividade vulcânica do Monte Etna, que forçou o cancelamento ou o redirecionamento de centenas de voos na última semana.

Todas as chegadas ao aeroporto, o quinto mais movimentado da Itália em tráfego de passageiros, ficarão suspensas até as 2h da manhã do dia 15 de agosto, informou a operadora do aeroporto, a SAC, em comunicado divulgado ontem.

Os passageiros foram orientados a verificar o status de seus voos junto às respectivas companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto.

As restrições prolongadas ocorrem no auge da temporada de férias de verão, afetando milhares de passageiros, e têm exercido pressão adicional sobre outros aeroportos da Sicília.

O Monte Etna, o vulcão mais alto e mais ativo da Europa, frequentemente interrompe as operações no aeroporto de Catânia, cuja operadora iniciou a venda de uma participação de pelo menos 51% em maio.

A cinza vulcânica é considerada um dos riscos mais graves para a aviação, pois pode danificar os sistemas das aeronaves e causar falhas nos motores a jato.

Em 1982, um Boeing 747 da British Airways perdeu temporariamente a potência em todos os quatro motores, após voar por uma nuvem de cinzas do Monte Galunggung, na Indonésia, antes que a tripulação conseguisse reiniciá-los com segurança.

A interrupção atual é a mais grave a afetar o aeroporto de Catânia em pelo menos duas décadas, segundo fontes da SAC citadas pela agência de notícias italiana Ansa.

Entre 6 e 12 de agosto, cerca de 630 voos foram desviados para outros aeroportos, enquanto mais de um terço dos 1.974 voos programados em Catânia foram cancelados.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Plumes of volcanic ash and smoke rise from Mount Etna, as seen from Milo, Italy, June 2, 2025. REUTERS/Giuseppe di Stefano
Atividade vulcânica no Etna causa interrupções em aeroporto italiano
vulcão Etna Cinzas Voos Suspensão aeroporto de Catânia Sicília
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 07/08/2026 - TSE faz demonstração de como votar na urna eletrônica na Rodoviária de Brasília. Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil
Política OEA enviará missão internacional para acompanhar eleições no Brasil
sex, 14/08/2026 - 15:25
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
Educação Na era da IA, inclusão digital deve ser crítica, defende educadora
sex, 14/08/2026 - 15:09
Logo da WTA na rede durante partida de torneio do circuito feminino de tênis profissional em Montreal, no Canadá 28 de julho de 2025 Eric Bolte-Imagn Images
Esportes Grupo de direitos humanos pede à WTA que revogue testes de gênero
sex, 14/08/2026 - 15:00
Brasília – DF – 12/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para debater os impactos econômicos da redução da escala de trabalho, sem redução de salário. Participou ministro da Fazenda, Dario Durigan. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Durigan rebate críticas de inércia sobre crise do BRB
sex, 14/08/2026 - 15:00
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula diz que só acatará indicação de embaixador dos EUA após eleições
sex, 14/08/2026 - 14:58
Brasília – DF- 21/05/2026 – Senador Davi Alcolumbre durante Sessão do Congresso Nacional para analisar vetos parciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. Esses vetos impedem municípios inadimplentes com até 65 mil habitantes de firmar convênios e receber recursos federais. Foto: Lula Marques /Agência Brasil.
Política Alcolumbre destrava PEC do fim da 6x1 após conversas com Lula
sex, 14/08/2026 - 14:34
Ver mais seta para baixo