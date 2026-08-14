Erupção do Etna prolonga fechamento de aeroporto na Sicília

Os voos no aeroporto de Catânia, na Sicília, permanecerão suspensos até o início da manhã deste sábado (15) devido às cinzas resultantes da atividade vulcânica do Monte Etna, que forçou o cancelamento ou o redirecionamento de centenas de voos na última semana.

Todas as chegadas ao aeroporto, o quinto mais movimentado da Itália em tráfego de passageiros, ficarão suspensas até as 2h da manhã do dia 15 de agosto, informou a operadora do aeroporto, a SAC, em comunicado divulgado ontem.

Os passageiros foram orientados a verificar o status de seus voos junto às respectivas companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto.

As restrições prolongadas ocorrem no auge da temporada de férias de verão, afetando milhares de passageiros, e têm exercido pressão adicional sobre outros aeroportos da Sicília.

O Monte Etna, o vulcão mais alto e mais ativo da Europa, frequentemente interrompe as operações no aeroporto de Catânia, cuja operadora iniciou a venda de uma participação de pelo menos 51% em maio.

A cinza vulcânica é considerada um dos riscos mais graves para a aviação, pois pode danificar os sistemas das aeronaves e causar falhas nos motores a jato.

Em 1982, um Boeing 747 da British Airways perdeu temporariamente a potência em todos os quatro motores, após voar por uma nuvem de cinzas do Monte Galunggung, na Indonésia, antes que a tripulação conseguisse reiniciá-los com segurança.

A interrupção atual é a mais grave a afetar o aeroporto de Catânia em pelo menos duas décadas, segundo fontes da SAC citadas pela agência de notícias italiana Ansa.

Entre 6 e 12 de agosto, cerca de 630 voos foram desviados para outros aeroportos, enquanto mais de um terço dos 1.974 voos programados em Catânia foram cancelados.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.