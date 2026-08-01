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Internacional

Espanha põe barreira flutuante em Ceuta após fluxo de imigrantes

Tentativa de travessia deixou pelo menos 67 mortos
Corina Pons e Michael Francis Gore -Repórteres da Reuters
Publicado em 01/08/2026 - 18:56
Ceuta (Espanha)
People walk towards the border with Morocco leaving Spain, amid mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta, Spain, July 31, 2026. REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Jon Nazca/ Proibido reprodução
Reuters

A Espanha começou neste sábado (1º) a instalar uma barreira flutuante de 500 metros na fronteira entre o enclave de Ceuta e Marrocos, após a tentativa de travessia que deixou ao menos 67 mortos. Segundo o governo espanhol, a entrada de migrantes na região foi interrompida durante a noite.

Segundo as autoridades espanholas, cerca de 50 mil pessoas entraram em Ceuta por terra e mar desde quinta-feira, num fluxo sem precedentes numa das únicas fronteiras terrestres da União Europeia com a África. Mais de 48 mil delas voltaram para o Marrocos em 48 horas, informou a Espanha.

Um vídeo da Reuters divulgado no sábado flagrou soldados e policiais espanhóis patrulhando a praia de Tarajal, praticamente deserta e envolta em neblina.

Reunião de emergência

A Guarda Civil começou a instalar a nova barreira às 7h50 do horário local no quebra-mar de Tarajal, um dos principais pontos utilizados por pessoas que tentam entrar no pequeno território espanhol, informou o governo em comunicado.

A barreira pneumática, juntamente com uma linha de boias navais ancoradas, foi projetada para ficar de 30 a 70 centímetros acima da água e se estender até um metro abaixo da superfície, acrescentou, enquanto um canal entre as barreiras permitirá que embarcações da Guarda Civil patrulhem a área.

A travessia em massa gerou alarme em toda a União Europeia, e 22 Estados-membros escreveram uma carta solicitando ações coordenadas para proteger as fronteiras externas e outras medidas.

A Irlanda, que detém a presidência rotativa da UE, afirmou ter convocado uma reunião de emergência por videoconferência com os ministros do Interior do bloco para discutir a crise na terça-feira (4).

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, de centro-esquerda, criticou na sexta-feira (31) a decisão da Itália de suspender por um mês o acordo de livre circulação de pessoas com Madri, dentro do espaço Schengen.

"No atual contexto internacional, a UE não pode se dar ao luxo de ter esse tipo de reação egoísta, polarizadora e ilegal", escreveu Sánchez em uma carta aos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.

Mortes

Pelo menos 67 corpos foram recuperados no lado espanhol da fronteira, disseram as autoridades, depois que alguns migrantes se afogaram e outros foram esmagados ao tentar escalar o quebra-mar e a cerca da fronteira.

Muitos foram levados a migrar por dificuldades econômicas e incentivados por boatos nas redes sociais.

O ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, culpou as redes de tráfico de pessoas por explorarem migrantes vulneráveis ​​e por disseminarem interpretações enganosas de uma recente decisão do Supremo Tribunal espanhol, segundo a qual os migrantes interceptados no mar não podem ser devolvidos sumariamente na ausência de uma barreira física.

Falando de Ceuta, Grande-Marlaska disse aos repórteres que a Espanha havia restabelecido a ordem em grande parte em 24 horas, mas alertou que a crise ainda não havia terminado formalmente e que os reforços policiais e militares permaneceriam enquanto fossem necessários, embora as travessias noturnas tivessem caído para quase zero.

"Marrocos não representa qualquer ameaça para Ceuta ou para o resto da Espanha — é um parceiro totalmente confiável", disse, acrescentando que não havia informações de inteligência indicando que uma entrada em massa fosse iminente.

O sindicato AUGC, que representa a Guarda Civil espanhola, afirmou estar solicitando um reforço de pelo menos 200 agentes e alertou que é necessário um esforço maior para impedir que as pessoas contornem a nova barreira inflável a nado.

Madri afirmou que as pessoas que entraram em Ceuta irregularmente não poderiam viajar para o resto da Espanha continental ou para qualquer outro lugar na zona Schengen.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores acrescentou que os viajantes que saem de Ceuta por via marítima ou aérea são submetidos a verificações de identidade pela polícia, o que representa uma segunda camada de controle após a fronteira terrestre com Marrocos.

Ao contrário da maior parte da Europa, a Espanha adotou uma postura mais aberta em relação aos migrantes, introduzindo um programa para conceder residência a mais de meio milhão de pessoas sem documentos.

Mas rejeitou as sugestões de que o programa de regularização teria incentivado a entrada descontrolada em Ceuta, afirmando que os candidatos devem comprovar residência na Espanha antes de 1º de janeiro de 2026 e cinco meses consecutivos de residência no momento da inscrição.

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