Estados Unidos suspendem pedidos de visto a imigrantes

Governo quer restringir, cada vez mais, imigração no país

Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos (EUA) anunciou o lançamento de uma iniciativa de formação – ainda sem calendário definido – em todas as embaixadas e consulados internacionais.

Os requerentes de visto de imigração com entrevistas agendadas foram notificados por e-mail sobre a medida e aguardam a remarcação dos pedidos.

As formações terão como objetivo preparar os funcionários consulares para avaliar os requerimentos de forma “consistente” e excluir os estrangeiros considerados suscetíveis de se tornarem dependentes de prestações sociais dos EUA.

Brian Simmons, gestor consular de uma empresa especializada em imigração de Washington, explicou ao Financial Times que grande parte dos afetados “já tinha investido milhares de dólares para comparecer às entrevistas agendadas”.

O segundo mandato do presidente Donald Trump na Casa Branca tem sido marcado por uma campanha anti-imigração, que culmina na implementação de novas taxas, na rejeição de pedidos de visto e em deportações, com o objetivo de melhorar a segurança interna do país.

Nesta semana, o governo Trump já havia anunciado a medida de revogação de vistos e asilo, em coordenação com o Departamento de Segurança Interna dos EUA. O plano pode afetar até 200 mil pessoas, o que representaria a maior revogação em massa de vistos da história dos EUA.

Na última sexta-feira (21), um juiz norte-americano anulou a suspensão da emissão de vistos a requerentes de 75 países, pois a estratégia excedia a autoridade legal do secretário de Estado, Marco Rubio.

A política repressiva de Donald Trump diante da questão da imigração tem sido amplamente condenada por grupos ativistas, que acusam o presidente norte-americano de violar os direitos à liberdade de expressão e de contribuir para um ambiente inseguro nos EUA.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.