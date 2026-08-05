EUA declaram emergência; incêndios florestais assolam Noroeste do país

Em Washington, 65 mil pessoas foram evacuadas de suas casas

O governo norte-americano declarou estado de emergência para responder aos incêndios florestais que assolam o Noroeste do país, onde mais de 65 mil pessoas foram retiradas de suas casas e cerca de 700 estruturas foram destruídas.

O governador de Washington, Bob Ferguson (Partido Democrata), confirmou a declaração na terça-feira (4), depois de ter solicitado apoio federal para combater as chamas, que afetaram particularmente Spokane, a segunda maior cidade do Estado, cercada por três focos de incêndio distintos.

A declaração de estado de emergência permite à Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês) prestar apoio aos esforços de resposta, incluindo evacuações, abrigos de emergência, alimentos e água, operações de busca e salvamento e outros custos relacionados com a resposta.

Mais de 65 mil pessoas na região de Spokane foram retiradas de suas casas, enquanto algumas regressaram para descobrir que perderam tudo, noticiou a agência EFE.

As autoridades contabilizaram, até o momento, cerca de 700 estruturas queimadas, mas estima-se que a extensão dos danos seja muito maior devido aos três incêndios que estão fora de controle.

Os bombeiros não conseguiram conter os três focos que rodeiam a área, alimentados por ventos fortes e condições de seca, pelo que as ordens de evacuação obrigatória continuam em vigor em várias áreas.

Ferguson mobilizou membros da Guarda Nacional de Washington para auxiliar na emergência.

Prisão

A polícia daquele Estado deteve Aaron Farinacci, de 37 anos, que foi visto agindo de forma suspeita perto do local de um dos incêndios que afetam Spokane antes do seu início, informaram as autoridades.

Farinacci é suspeito do incêndio Old Trails, que começou no sábado e é um dos treze que assolam Washington. Ele está detido sob fiança.

Na terça-feira, as autoridades do Estado de Washington também lidavam com as eleições primárias e com o dever de garantir que eleitores possam exercer o direito de voto e manter a integridade dos boletins de voto enviados pelo correio.

Oregon

No estado vizinho, Oregon, os incêndios florestais também mantém as autoridades em alerta máximo: são mais de 30 focos ativos.

Um dos incêndios, o Grasshopper Fire, obrigou à evacuação de quem estava hospedado no sofisticado resort Mt. Hood Meadows.

Na segunda-feira (3), o Departamento Florestal do Oregon anunciou que foi estabelecido um novo recorde de área atingida por incêndios florestais, com quase 809 mil hectares devastados, superando o recorde anterior de 769 mil hectares, registrado em 2014.

Oregon já registrou mais de 1,3 mil focos de incêndios florestais neste ano, com três meses de período seco ainda pela frente. Atualmente é o estado com maior número de incêndios ativos no país.