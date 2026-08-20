EUA impõem mais sanções a Cuba

Nove entidades e três pessoas são alvos das sanções

Os Estados Unidos impuseram novas sanções relacionadas a Cuba nesta quinta-feira, designando nove entidades e três indivíduos por supostas atividades mal-intencionadas dirigidas contra os EUA.

As sanções tiveram como alvo a liderança do Instituto Cubano de Amizade com os Povos (ICAP) e designaram nove entidades cubanas, incluindo o Ministério da Construção de Cuba, por apoiarem o governo da nação insular.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou em comunicado que as sanções visavam o ICAP por patrocinar “uma vasta rede subversiva nos Estados Unidos com o objetivo de identificar, recrutar e radicalizar subversivos, operando em grande parte sob o pretexto de intercâmbio educacional ou cultural”.

Rubio afirmou que, nos últimos dias, Cuba tentou usar o centenário de Fidel Castro para ativar essa rede a fim de levar simpatizantes a Havana para se relacionarem com autoridades governamentais.

“As designações de hoje deixam claro que o governo Trump não tolerará os esforços do regime cubano para financiar sua repressão ou dar continuidade à sua campanha de atividades subversivas antiamericanas, que já dura décadas”, afirmou ele.

As medidas desta quinta-feira seguiram um decreto do presidente norte-americano, Donald Trump, de maio, que ampliou as sanções contra autoridades do governo cubano, forças de segurança e seus apoiadores.

As sanções também tiveram como alvo entidades associadas ao setor de metais e mineração de Cuba.

Em uma rede social, o ministro de Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, disse que os Estados Unidos continuam "punindo empresas cubanas com o propósito deliberado de afetar nossa economia e impedir que o governo de Cuba garanta serviços básicos à população, que já se encontra em situação crítica devido ao bloqueio". Segundo o ministro, ações estão criando obstáculos para o transporte de contêineres com alimentos, medicamentos e equipamentos médicos, adquiridos por micro, pequenas e médias empresas privadas.

"Em sua obsessão fracassada contra Cuba, ele [secretário Marco Rubio] agora inclui dirigentes e funcionários do ICAP, instituição que, há mais de seis décadas, promove a amizade, a solidariedade internacional, a justiça e a paz — exatamente o oposto do que o Secretário de Estado sempre promoveu em sua política corrupta", diz.

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* Com informações da Agência Brasil