EUA suspendem tarifas sobre importações do Canadá

Premiê canadense diz que ainda há muito trabalho a ser feito

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou, na noite dessa terça-feira (18), que estava suspendendo por três dias as novas tarifas de 50% que entrariam em vigor à meia-noite sobre produtos canadenses. Segundo ele, os dois países haviam chegado a um acordo.

Uma hora depois, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse, em comunicado, que “foram feitos avanços substanciais, embora ainda haja um trabalho importante a ser realizado”.

Trump declarou, em postagem no Truth Social, que suspendeu as tarifas “com base no fato de que o Canadá e os EUA chegaram a um acordo, sujeito à finalização dos documentos”.

Trump e Carney conversaram, na tarde de ontem, em seu segundo contato nesta semana,. Seus representantes vêm participando de semanas de negociações intensas e pouco transparentes.

“Enquanto continuamos esse trabalho, o Canadá permanece focado em construir uma economia mais forte, mais independente e mais competitiva internamente”, disse Carney em comunicado.

O gabinete do representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, informou que o acordo incluirá “acesso abrangente ao mercado para todos os produtos norte-americanos, compromissos de segurança econômica, alinhamento do comércio digital” e outras disposições.

Em declaração publicada no site da Casa Branca, Trump disse ter recebido o compromisso do Canadá de atender às preocupações dos EUA relacionadas a tarifas sobre laticínios, bebidas alcoólicas e veículos motorizados.

Autoridades norte-americanas não forneceram mais detalhes, e o governo canadense não confirmou nenhum conteúdo do acordo.

As tarifas automotivas vigentes dos EUA vinham sendo um ponto de discórdia, segundo afirmaram anteriormente duas fontes do setor familiarizadas com as negociações.

As novas tarifas dos EUA teriam abrangido cerca de US$ 20 bilhões em importações e seriam aplicadas independentemente de os produtos canadenses se qualificarem para tratamento preferencial no âmbito do Acordo de Comércio entre EUA, México e Canadá, que protege grande parte da indústria canadense das tarifas norte-americanas anteriores.

Trump acrescentou em sua postagem nas redes sociais que o gasoduto Keystone XL — projeto cancelado pelo ex-presidente Joe Biden em 2021 após anos de oposição de povos indígenas e de grupos ambientalistas — “pode ser ressuscitado”, mas não forneceu detalhes.

O presidente estadunidense tem feito das tarifas um pilar central de sua política externa e comercial, apesar dos contratempos jurídicos e das críticas de alguns analistas.

* (Reportagem adicional de David Lawder, David Shepardson, Shubham Kalia e Ananya Palyekar)

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