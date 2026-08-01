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Internacional

Fifa abandona plano de vender participação em subsidiária

Proposta incluia Copa do Mundo, avaliada em US$ 20 bilhões
Ian Ransom, Aadi Nair e Rohith Nair - Repórteres da Reuters
Publicado em 01/08/2026 - 11:20
Brasília
FILE PHOTO: A blow up soccer ball of the Trionda, the official match ball of the FIFA World Cup 2026, stands during a press conference announcing an official fan zone for the area in New York City, U.S., April 27, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
© REUTERS/Shannon Stapleton/Proibida reprodução
Reuters

A Fifa anunciou que não dará continuidade à proposta de vender uma parte de seu império empresarial a investidores externos, depois que o projeto encontrou forte resistência por parte de algumas das federações-membros. O comunicado foi feito nesta sexta-feira (31).

O plano da Fifa era arrecadar até US$ 4,2 bilhões com a venda de cerca de 20% das ações de uma nova unidade que administraria os eventos da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, avaliando-a em US$ 20 bilhões.

A proposta, divulgada na terça-feira (28), encontrou resistência imediata liderada pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa), órgão que rege o futebol europeu, que acusou a Fifa de colocar a “alma” do esporte à venda.

“Depois de ouvir atentamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões de tal natureza que, independentemente do nível de apoio, não atendem mais ao objetivo estabelecido inicialmente”, afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em comunicado.

“Nosso propósito sempre foi — e sempre será — unir e melhorar. Por isso, essa proposta não seguirá adiante.”

Carlos Cordeiro, assessor sênior do presidente da Fifa, Gianni Infantino, renunciou na sexta-feira, em protesto contra o plano, e o diretor de operações da Fifa, Kevin Lamour, afirmou que a equipe foi “enganada” por Infantino, descrevendo a proposta como um “projeto de uma só pessoa”.

A Fifa propôs a criação de uma subsidiária de US$ 20 bilhões, a Fifa Forward Enterprise (FFE), para administrar a Copa do Mundo e seus outros eventos.

A Thrive Eternal, um fundo administrado pela Thrive Capital, fundada por Joshua Kushner, deveria liderar o grupo de investidores proposto, informou a Fifa. Joshua é irmão de Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, Donald Trump.

A Fifa tinha afirmado anteriormente que não levaria adiante o plano sem o apoio da maioria de suas federações associadas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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