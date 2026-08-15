Internacional
Forte terremoto atinge costa da Indonésia; alerta de tsunami é emitido
Foi registrado tremor de magnitude 7,7
Carlos Méndez e Mrinmay Dey - repórteres da Reuters
Publicado em 14/08/2026 - 21:08
Cidade do México
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Um forte terremoto atingiu a costa da Indonésia no sábado (horário local), seguido por vários tremores secundários, informou o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC), o que levou a agência de geofísica do país a emitir um alerta precoce de tsunami.
O EMSC registrou um terremoto de magnitude 7,7 por volta das 4h58, horário local, a uma profundidade de 35 km, seguido por pelo menos três réplicas.
A agência de geofísica da Indonésia, BMKG, emitiu um alerta precoce de tsunami para algumas regiões do país.
Por outro lado, o centro de alerta de tsunami da Austrália informou que o terremoto submarino “não representa ameaça de tsunami para o continente australiano, suas ilhas ou territórios”.
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