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Internacional

Forte terremoto atinge costa da Indonésia; alerta de tsunami é emitido

Foi registrado tremor de magnitude 7,7
Carlos Méndez e Mrinmay Dey - repórteres da Reuters
Publicado em 14/08/2026 - 21:08
Cidade do México
A rescuer inspects a heavily-damaged building at L. Say port following an earthquake in Maumere, Sikka, East Nusa Tenggara province, Indonesia, August 15, 2026. REUTERS/Stringer//Proibida Reprodução
© REUTERS/Stringer//Proibida Reprodução
Reuters

Um forte terremoto atingiu a costa da Indonésia no sábado (horário local), seguido por vários tremores secundários, informou o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC), o que levou a agência de geofísica do país a emitir um alerta precoce de tsunami.

O EMSC registrou um terremoto de magnitude 7,7 por volta das 4h58, horário local, a uma profundidade de 35 km, seguido por pelo menos três réplicas.

A agência de geofísica da Indonésia, BMKG, emitiu um alerta precoce de tsunami para algumas regiões do país.

Por outro lado, o centro de alerta de tsunami da Austrália informou que o terremoto submarino “não representa ameaça de tsunami para o continente australiano, suas ilhas ou territórios”.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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