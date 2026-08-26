logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Governo brasileiro lamenta mortes em avalanche no Nepal e na China

Nenhum brasileiro foi identificado entre as vítimas até o momento
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/08/2026 - 18:12
São Luís
Mud covers houses and a road following a flash flood at Trishuli in Nuwakot district, Nepal, August 26, 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar
© REUTERS/Navesh Chitrakar/ Proibido reprodução

O governo brasileiro lamentou nesta quarta-feira (26) as mortes causadas por deslizamentos de terra e inundações no Nepal e na região Administrativa Autônoma do Tibete, na China.

A tragédia resultou em ao menos 157 pessoas mortas e centenas de desaparecidas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas.

“O governo brasileiro expressa profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China”, disse Itamaraty, em nota.

O MRE informou ainda que a Embaixada do Brasil em Katmandu, capital do Nepal, e a Embaixada do Brasil em Pequim, capital da China, acompanham com atenção os desdobramentos da calamidade no país.

“O plantão consular da Embaixada do Brasil em Katmandu (telefone +977 9801032381) poderá prestar assistência consular a cidadãos brasileiros em situação de emergência no Nepal”, diz a nota.

Já os brasileiros que estiverem na Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China, podem entrar em contato com o plantão consular da Embaixada do Brasil em Pequim (telefone +86 138 0121 0722).

Câmeras de segurança registraram o momento em que pessoas fugiam enquanto uma avalanche de lama e água arrastava prédios e pontes em um vale, no distrito de Rasuwa. O local fica no Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o condado de Gyirong, na região chinesa do Tibete. O porto de Gyirong também foi destruído pelo desastre.

A avalanche que atingiu o Tibete e o Nepal teria relação com o acúmulo de grandes volumes de gelo e rocha, em razão de chuvas que atingiram a região.

Relacionadas
A drove view of mud covered properties following a flash flood at Trishuli in Nuwakot district, Nepal, August 26, 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY
Mortos pela enchente no Nepal e no Tibete sobem para 157, diz polícia
A drove view of mud covered properties following a flash flood at Trishuli in Nuwakot district, Nepal, August 26, 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY
Inundação repentina na fronteira entre Nepal e Tibete deixa 95 mortos
Sobrevivente é transportado em escavadeira após enchente repentina em Trishuli, no distrito de Nuwakot, no Nepal 26 de agosto de 2026 REUTERS/Navesh Chitrakar
Mais de 300 turistas estão desaparecidos no Nepal após cheias
Edição:
Vinicius Lisboa
Nepal China Tibete Avalanche Himalaia Itamaraty Ministério das Relações Exteriores
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 26/08/2026. - Evento na Federação Paulista de Futebol, Dia F: Legado e Futuro do Futebol Feminino, e assinatura de parceria com a Liga F da Espanha. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Esportes FPF e Liga F anunciam parceria para fortalecer futebol feminino
qua, 26/08/2026 - 18:42
POrto Seguro (BA), 26/08/2026 - Festival Caju de Leitores. Foto: Festival Caju de Leitores/Divulgação
Cultura Festival Caju reforça leitura para alunos indígenas na TI Barra Velha
qua, 26/08/2026 - 18:15
Mud covers houses and a road following a flash flood at Trishuli in Nuwakot district, Nepal, August 26, 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar
Internacional Governo brasileiro lamenta mortes em avalanche no Nepal e na China
qua, 26/08/2026 - 18:12
Eclipse parcial da lua
Geral Eclipse parcial da Lua nesta quinta-feira será visto em todo o Brasil
qua, 26/08/2026 - 17:58
06/06/2023 - Brasília (DF) - Cenas da Cidade de Brasília, ao fundo o prédio do Congresso Nacional . Foto Antônio Cruz/Agência Brasil
Política Governo e Congresso acertam pautas para esforço concentrado de votação
qua, 26/08/2026 - 17:45
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia Até 53% da Dívida Pública Federal poderá ser corrigida pela Selic
qua, 26/08/2026 - 17:10
Ver mais seta para baixo