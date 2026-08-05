Internacional
Guatemala divulga alerta máximo com Vulcão do Fogo em erupção
Aviso é para departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango e Escuintla
Reuters*
Publicado em 05/08/2026 - 07:47
Cidade da Guatemala
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As autoridades da Guatemala lançaram alerta vermelho no país, o nível mais elevado, abrangendo as áreas afetadas pela erupção do Vulcão do Fogo, a 35 quilômetros da capital.
O alerta dessa terça-feira (4) é dirigido aos departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango e Escuintla, informou a Agência Nacional de Coordenação para a Luta contra Desastres (Conred), na rede social X.
As autoridades do país já tinham emitido alerta de "perigo" e determinado a retirada de centenas de pessoas após a erupção do Fogo, considerado o vulcão mais ativo da América Central.
O vulcão entrou em fase de erupção na manhã de segunda-feira (3) e está agora a expelir lava, assim como enormes plumas de gás e cinzas.
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