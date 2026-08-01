Incêndios florestais devastam diversas áreas da Grécia

Incêndios florestais, alimentados por ventos fortes, devastaram diversas áreas da Grécia neste sábado, incluindo as proximidades de Atenas. Foram feitas grandes operações de combate ao fogo e evacuações de emergência em andamento, enquanto as condições pioravam novamente em partes da Espanha e da França.

A Europa foi devastada por incêndios florestais neste verão, após um período de sucessivas ondas de calor recordes e pouca chuva. Vilarejos na França e na Espanha foram destruídos e centenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas e acomodações de férias.

O fogo intensificado por ventos se espalharam por toda a Grécia, país que até recentemente havia passado por menos ondas de calor e por uma temporada de incêndios relativamente tranquila.

Uma transmissão ao vivo da Reuters mostrou bombeiros, policiais e ambulâncias se retirando lentamente diante de uma parede de fogo e fumaça que engolia florestas e arbustos no terreno montanhoso de Agia Paraskevi, perto de Porto Germeno, a cerca de 60 quilômetros a noroeste da capital Atenas.

As autoridades disseram que os fortes ventos estavam dificultando os esforços de combate aos incêndios, tornando-os impossíveis em alguns locais.

Sudeste da França

Na França, um incêndio na região montanhosa de Var, no sudeste do país, que havia sido controlado três dias antes, reacendeu na sexta-feira (31), alastrando-se por mais de 1 mil hectares em seis horas.

O ministro do Interior francês, Laurent Núñez, disse a jornalistas que a situação no Var era "muito grave" e que os incêndios já afetaram 119 mil hectares na França este ano.

"A situação está completamente fora de controle", disse Eric Grohin, diretor do serviço de bombeiros e resgate do departamento de Var, acrescentando que a situação continua "muito complicada", com temperaturas de 40 graus Celsius e ventos que devem aumentar de intensidade.

O prefeito local, Simon Babre, também afirmou que vários focos de incêndio foram controlados no sábado por aeronaves de combate a incêndio e mais de 1,5 mil pessoas em terra.

Quase 2,5 mil pessoas foram evacuadas durante a noite, e os bombeiros trouxeram reforços no sábado, quando se esperava que os ventos se intensificassem e complicassem os esforços para controlar o incêndio.

No sudoeste da França, o santuário de animais South Gironde estava tratando cervos que escaparam de um grande incêndio perto de Bordeaux, que durou mais de uma semana, mas sofreram queimaduras ou acidentes devido ao pânico, como colisões com carros ou cercas, disse o gerente Patrick Meng.

"Há centenas de milhares de mortes (de animais); é uma catástrofe", disse.

Espanha

A Espanha continuou combatendo vários focos de incêndio florestal no sábado, dois dias depois de o governo ter declarado o fim do estado de emergência nacional causado pelos enormes incêndios nas províncias centrais do país.

As condições pioraram na província de León, no norte do país, onde um novo incêndio começou durante a noite, outro permanecia ativo e um terceiro apresentava uma evolução favorável, segundo as autoridades. Na província vizinha de Zamora, um incêndio que devastou cerca de 11 mil hectares apresentou melhora suficiente para que 14 cidades evacuadas pudessem reabrir e as restrições fossem suspensas.

Na província de Castellón, no leste do país, o incêndio em Vall d'Uixo foi controlado no sétimo dia, após ter consumido quase 10 mil hectares, permitindo o retorno de todos os moradores evacuados. A polícia afirmou suspeitar de incêndio criminoso após encontrar dois focos de ignição distintos.

Os grandes incêndios nas regiões centrais de Madrid e Ávila, que queimaram mais de 70 mil hectares, foram controlados. Um novo foco perto da represa de San Juan, a oeste da capital, foi extinto na sexta-feira.

Alertas

As autoridades gregas emitiram alertas de emergência para diversas áreas no sábado e alertaram para o risco extremo de incêndios florestais nas regiões da Ática e da Eubeia.

Mais de 300 bombeiros, 92 caminhões de combate a incêndio, máquinas pesadas e aeronaves continuam combatendo um incêndio na região da Beócia, onde mais de 200 pessoas da cidade de Agios Vasileios, a cerca de 80 km a noroeste de Atenas, tiveram que ser evacuadas por via marítima.

Outras 12 pessoas, fugindo do mesmo incêndio, foram evacuadas da praia de Porto Germeno por barcos da Guarda Costeira Grega e uma embarcação do Corpo de Bombeiros.

O incêndio em Porto Germeno se dividiu em três frentes e muitas casas foram atingidas pelas chamas na região, informou o jornal Protothema. As autoridades orientaram os moradores das cidades vizinhas de Agia Paraskevi, Kryo Pigadi e Agios Nektarios a evacuarem a área.

Os países da UE estão tendo uma temporada de incêndios florestais acima da média, ultrapassando já o ano recorde de 2025.

Em partes da Europa Ocidental e Meridional, um inverno relativamente úmido alimentou florestas e matagais antes que sucessivas ondas de calor transformassem o novo crescimento em material inflamável, deixando combustível abundante para incêndios.

Mortes

O impacto dos eventos climáticos extremos vai muito além da devastação generalizada causada pelos incêndios.

Na Áustria, a Agência Nacional de Saúde e Segurança Alimentar registrou um número recorde de 395 mortes relacionadas ao calor no mês de junho.

No início desta semana, o Reino Unido informou que cerca de 2.877 pessoas morreram este ano devido a causas relacionadas ao calor, enquanto a França registrou 5.764 mortes no país entre 17 de junho e 2 de julho, e o Instituto Robert Koch (RKI) da Alemanha estimou que 9,8 mil pessoas morreram este ano em decorrência das altas temperaturas.