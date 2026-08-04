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Internacional

Incêndios na França revelam centenas de projéteis da Segunda Guerra

No sudoeste francês, foram recolhidos cerca de 400 projéteis
Carlos Santos Neves – repórter da RTP
Publicado em 04/08/2026 - 10:34
Paris
Incêndios florestais franceses deixam casas em ruínas e carros destruídos em Le Porge. Foto: Frame/Reuters/ Proibido reprodução
© Frame/Reuters/ Proibido reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O grande incêndio que atingiu Gironda, departamento do sudoeste de França, revelou centenas de projéteis da Segunda Guerra Mundial, que obrigaram as autoridades a realizar operações antiminas. Em La Porge, os moradores só foram autorizados a voltar para suas casas agora.

La Porge foi a cidade mais atingida pela devastação de residências por causa do incêndio ao redor de Bordéus. Ali, mais de 180 casas queimara, e as chamas trouxeram à vista o passado.

Na manhã de segunda-feira (3), um repórter da France-Presse testemunhou a presença, no solo queimado de La Porge, de quatro projéteis com “cerca de 30 centímetros de comprimento, enferrujados e cobertos de terra”.

“Perigo de morte absoluto: presença de projéteis”, advertiam placas erguidas nos arredores das áreas sujeitas à desminagem.

Minas

De acordo com as autoridades locais, as operações de desminagem permitiram recolher cerca de 400 projéteis. Eles serão agora armazenados, para serem posteriormente destruídos em instalações militares.

Ouvido pela agência noticiosa francesa, o comandante dos bombeiros Thomas Mimiague descreveu explosões sentidas durante o incêndio e que podem ter sido causadas pelos projéteis.

“Não se trata de um local de armazenamento oficial. Não sabemos bem porque estão ali, acreditamos que tenham sido simplesmente abandonados”, afirmou o responsável.

As munições encontradas são de origem alemã e francesa. Trata-se, sobretudo, de granadas de morteiros, mas também foram encontrados projéteis explosivos para tanques.

Residências

Além de La Porge, a autorização de regresso para moradores também foi acionada para o município vizinho de Lège-Cap-Ferret, incluindo a península turística de Cap Ferret, com exceção dos parques de camping.

De resto, quase todos os 224 mil moradores e turistas deslocados de 23 municípios, desde 22 de julho, puderam voltar a suas casas ou locais de veraneio.

O incêndio da região de Bordéus, considerado o mais grave desde 1949, foi dado como contido após queimar mais de 40 mil hectares em 11 dias.

Na noite de domingo, os bombeiros ainda mediam forças com focos em Var e Gironda e um incêndio nas imediações de Carcassonne.

Investigação

O Ministério francês do Interior adiantou que 375 pessoas foram interrogadas, dentre as quais 142 menores, por suposta conexão com os incêndios. Trinta e seis ficaram detidas.

Os bombeiros franceses admitem que os trabalhos de extinção podem perdurar “até as chuvas de inverno”, com o fogo latente no subsolo durante “vários meses”.

 

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