Islândia e Espanha testemunham eclipse solar total

Esse é o primeiro eclipse solar total na Europa Ocidental em 27 anos

O céu sobre a Islândia ficou em trevas totais na tarde desta quarta-feira, quando ocorreu um eclipse solar total sobre a costa mais ocidental do país.

Uma abertura nas nuvens permitiu que turistas e moradores locais pudessem vislumbrar o fenômeno celestial.

“Eu estava assistindo ao vivo de Reykjavik e, apesar do céu nublado, uma ovação surgiu da multidão reunida em frente à igreja Hallgrimskirkja quando tudo ficou escuro acima deles”, disse uma testemunha da Reuters.

Milhões de pessoas se reuniram na Islândia e no norte da Espanha para testemunhar o primeiro eclipse solar total da Europa Ocidental em 27 anos, com autoridades espanholas alertando a população para evitar áreas onde uma onda de calor aumentou o risco de incêndios florestais.

As autoridades esperavam até 6 milhões de visitantes, principalmente em áreas rurais ao longo da trajetória do eclipse pelo norte da Espanha e pelas Ilhas Baleares, disse Juan Cruz, secretário de Ciência da Espanha.

“Espero que esta noite veja o surgimento de uma maravilhosa geração de astrofísicos”, disse ele. “É um momento tão especial.”

O eclipse será seguido rapidamente pelo pôr do Sol na Espanha, tornando o evento particularmente atraente.

Polícia, aviões e helicópteros estão de plantão

A sensação misteriosa de quando o dia se transforma brevemente em crepúsculo e alguns animais ficam em silêncio enquanto a Lua passa diretamente entre a Terra e o Sol costumava ser vista no passado como um presságio, uma luta cósmica ou um sinal de poder divino.

Agora, a Espanha vê nisso uma oportunidade de mostrar regiões pouco visitadas e atrair turistas para longe de seus lotados balneários, ao mesmo tempo em que realiza uma operação policial em grande escala e uma campanha de segurança pública para evitar que causem incêndios florestais.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, disse aos repórteres que 25 mil policiais foram designados para garantir a segurança durante a observação do eclipse, enquanto quase 100 aviões e helicópteros também estavam sendo mobilizados.

Ele pediu aos cidadãos que acompanhassem o eclipse a partir das centenas de pontos de observação montados pelas autoridades e respeitassem as restrições estabelecidas em torno de alguns parques. “Não nos esqueçamos de que o risco de incêndios florestais é muito alto, é extremo devido às altas temperaturas”, disse ele.

Lola Guerreiro passou a noite nas montanhas perto de Arcos de las Salinas, no leste da Espanha, onde fica o Galactica — o maior centro educacional de astronomia da Europa —, bem como o observatório de Javalambre, após uma longa viagem de carro desde a Extremadura para assistir ao eclipse.

“Assistir a um eclipse solar total tem sido um sonho meu há muitos e muitos anos, e eu não queria perder a chance de vivenciar isso, mesmo que isso significasse uma viagem de sete horas”, disse ela.

Sergio, um italiano de 60 anos, fez a viagem em uma van de acampamento com sua família até Arija, no norte da Espanha.

“Estou um pouco emocionado. Sim, porque sei que não terei outra chance na vida de ver um eclipse, um fenômeno como esse”, disse ele.

A Península Ibérica viu um eclipse solar total pela última vez em 1912. Está previsto que ocorra outro em 2 de agosto de 2027 e um eclipse anular em janeiro de 2028, completando o chamado “Trio de Eclipses Ibéricos”.

Febre do eclipse na terra das sagas

Em Reykjavik, capital da Islândia, os óculos que permitem às pessoas observar o fenômeno sem prejudicar os olhos estão esgotados há dias, enquanto o país nórdico, com cerca de 400 mil habitantes, espera receber até 80 mil visitantes.

A fase de totalidade atingiu a costa mais ocidental da Islândia por volta das 17h44 (horário local), mergulhando o extremo oeste da nação insular na escuridão total por até 2 minutos e 13 segundos, embora a maioria das cidades tenha registrado períodos mais curtos de escuridão. Desde então, a sombra da Lua continuou sua trajetória em direção ao leste.

As autoridades haviam alertado sobre o tráfego intenso e recomendado que os espectadores chegassem cedo.

A agência espacial norte-americana Nasa planejava voar com uma aeronave WB-57 de alta altitude a partir da Islândia para acompanhar a sombra da Lua, e equipes financiadas pela Nasa iriam lançar balões para estudar como a escuridão repentina e o resfriamento afetam a baixa atmosfera.

Além dos observadores casuais, o evento também atrai “caçadores de eclipse”, entusiastas que cruzam o globo para estar na faixa de totalidade sempre que ocorre um eclipse.

Gordon Telepun, cirurgião plástico aposentado e astrônomo amador dos EUA que já fotografou seis eclipses totais, disse que assistirá ao evento na ilha de Maiorca, pois a Espanha atende a todos os requisitos para os caçadores de eclipses.

*Reportagem de Corina Pons, David Latona, Joan Faus, Andrei Khalip, Leonardo Benassatto e Guillermo Martinez na Espanha; Tom Little e Matteo Negri na Islândia, Jagoda Darlak em Gdansk e Stine Jacobsen na Dinamarca



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