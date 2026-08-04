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Internacional

Itália coloca principais cidades em alerta máximo por causa de calor

Alerta indica riscos para saúde com as altas temperaturas
Crispian Balmer e Alvise Armellini - repórteres da Reuters
Publicado em 04/08/2026 - 16:27
Roma
Uma pessoa segura um guarda-chuva enquanto outras caminham perto do Coliseu durante uma onda de calor que atinge toda a Itália 3 de agosto de 2026 REUTERS/Remo Casilli/Proibida Reprodução
© REUTERS/Remo Casilli/Proibida reprodução
Reuters

 A Itália colocará todas as suas 27 principais cidades sob o nível mais alto de alerta de calor na quinta-feira, à medida que a quarta onda de calor do verão no país se intensifica, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira.

Vinte e cinco cidades estavam em alerta vermelho nesta terça e na quarta-feira, e as duas únicas que atualmente se encontram em alerta âmbar — Messina e Reggio Calabria, no extremo sul do país — passarão para o nível máximo na quinta-feira.

O alerta vermelho indica uma possível emergência de saúde, com altas temperaturas prolongadas representando um sério risco à saúde de toda a população, incluindo pessoas jovens e saudáveis.

As autoridades locais recomendaram aos moradores das áreas afetadas que evitem a exposição ao calor e à luz solar direta durante as horas mais quentes do dia, entre 11h e 18h, permaneçam em ambientes fechados sempre que possível e bebam bastante líquido.

Um porta-voz do Ministério da Saúde afirmou que foi a primeira vez neste ano que todas as 27 cidades receberam um alerta vermelho, mas não pôde confirmar se isso já havia ocorrido em anos anteriores.

As temperaturas subiram para 40 graus Celsius em algumas regiões da Itália, e não se espera grande alívio antes do fim de semana. Os meteorologistas afirmam que a onda de calor está sendo alimentada por um anticiclone do Norte da África que se intensificou sobre o Mediterrâneo e se estendeu por grande parte da Europa.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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