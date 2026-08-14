Justiça da França barra veto a uso de redes sociais por adolescentes

O principal tribunal da França bloqueou na sexta-feira um projeto de lei que proibia o acesso às redes sociais por menores de 15 anos, alegando que ele viola a liberdade de expressão — um revés para o presidente Emmanuel Macron, que solicitou ao seu governo que reformulasse a legislação.

“Ao proibir menores de quinze anos de acessar determinados serviços online, a lei exige, por natureza, que todas as pessoas, inclusive os adultos, comprovem sua idade antes de acessá-los”, afirmou o Conselho Constitucional em sua decisão.

“No entanto, ao não especificar as condições e os limites sob os quais tal comprovação deve ser apresentada, a legislatura não estabeleceu as garantias jurídicas necessárias para assegurar o cumprimento desses requisitos”, acrescentou.

Os parlamentares franceses aprovaram a proibição do acesso às redes sociais para crianças menores de 15 anos, tornando-se os primeiros na Europa a seguir a Austrália, cuja proibição — pioneira no mundo — impediu o acesso a plataformas como Facebook, TikTok e YouTube para menores de 16 anos em dezembro.

Macron ordenou que o primeiro-ministro Sébastien Lecornu reformule o projeto de lei para levar em conta as preocupações do Conselho Constitucional, informou o Palácio do Eliseu em comunicado.

O Palácio do Eliseu disse que Macron está determinado a que a reforma entre em vigor antes da primavera de 2027, quando a França realizará eleições presidenciais. Macron não pode concorrer a um terceiro mandato.

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