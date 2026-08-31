Mais de 20 pessoas são procuradas no Grand Canyon (EUA) após cheia

Mais de 20 pessoas estão sendo procuradas após cheia repentina que atingiu no sábado (29) o Parque Nacional do Grand Canyon, no oeste dos Estados Unidos, anunciou a administração do parque.

O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos (NPS) pediu ao público informações sobre mais de 20 pessoas que poderão estar desaparecidas ou fora de contato após a cheia, que obrigou também à retirada de dezenas de pessoas da área..

Mais de 60 pessoas foram retiradas de Phantom Ranch, região muito procurada por visitantes e praticantes de rafting (esporte de aventura), enquanto as autoridades mantêm fechados o parque de campismo Bright Angel, partes da trilha North Kaibab e outras áreas afetadas.

As cheias destruíram passarelas sobre o Bright Angel Creek, arrastaram grandes blocos de pedra, estruturas metálicas e outros destroços para o Rio Colorado e alteraram significativamente a paisagem, segundo o NPS.

Não há, até o momento, registo de feridos, segundo a agência noticiosa norte-americana AP.

Na área caíram entre um e 2,5 centímetros de chuva em apenas 30 minutos.

"A maior parte escoou de imediato", explicou Justin Johndrow, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Flagstaff.

Ele explicou que a cheia ocorreu na parte norte do Grand Canyon, onde o Bright Angel Creek desce da margem norte até o Rio Colorado, numa descida de cerca de 1.828 metros.

Estão ainda previstas mais chuvas e trovoadas na região até esta segunda-feira (31).

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