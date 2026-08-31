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Internacional

Mais de 20 pessoas são procuradas no Grand Canyon (EUA) após cheia

Cheia repentina atingiu o parque nacional no sábado (29)
Lusa*
Publicado em 31/08/2026 - 08:53
Washington
A boat departs from Wahweap Marina on Lake Powell, as the critical reservoir sits at its lowest ever recorded water level, in Glen Canyon National Recreation Area near Page, Arizona, U.S. August 30, 2026. REUTERS/Rebecca Noble
© REUTERS/Rebecca Noble/ Proibido reprodução
Lusa

Mais de 20 pessoas estão sendo procuradas após cheia repentina que atingiu no sábado (29) o Parque Nacional do Grand Canyon, no oeste dos Estados Unidos, anunciou a administração do parque.

O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos (NPS) pediu ao público informações sobre mais de 20 pessoas que poderão estar desaparecidas ou fora de contato após a cheia, que obrigou também à retirada de dezenas de pessoas da área..

Mais de 60 pessoas foram retiradas de Phantom Ranch, região muito procurada por visitantes e praticantes de rafting (esporte de aventura), enquanto as autoridades mantêm fechados o parque de campismo Bright Angel, partes da trilha North Kaibab e outras áreas afetadas.

As cheias destruíram passarelas sobre o Bright Angel Creek, arrastaram grandes blocos de pedra, estruturas metálicas e outros destroços para o Rio Colorado e alteraram significativamente a paisagem, segundo o NPS.

Não há, até o momento, registo de feridos, segundo a agência noticiosa norte-americana AP.

Na área caíram entre um e 2,5 centímetros de chuva em apenas 30 minutos.

"A maior parte escoou de imediato", explicou Justin Johndrow, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Flagstaff.

Ele explicou que a cheia ocorreu na parte norte do Grand Canyon, onde o Bright Angel Creek desce da margem norte até o Rio Colorado, numa descida de cerca de 1.828 metros.

Estão ainda previstas mais chuvas e trovoadas na região até esta segunda-feira (31).

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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