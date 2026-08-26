logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Mais de 300 turistas estão desaparecidos no Nepal após cheias

Chuvas torrenciais atingiram a fronteira com o Tibete
RTP*
Publicado em 26/08/2026 - 09:56
Catmandu
Sobrevivente é transportado em escavadeira após enchente repentina em Trishuli, no distrito de Nuwakot, no Nepal 26 de agosto de 2026 REUTERS/Navesh Chitrakar
© REUTERS/Navesh Chitrakar/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Pelo menos 384 turistas, entre os quais 300 estrangeiros, foram declarados desaparecidos, na sequência das chuvas torrenciais que causaram uma inundação no Nepal, na fronteira com o Tibete.

As cheias no distrito de Rasuwa, área fronteiriça do Nepal com os Himalaias deixaram, pelo menos, nove mortos e destruíram estradas, pontes e projetos de energia.

As autoridades do país e da China já antecipam “grande perda” e o aumento do número de danos materiais.

Várias áreas próximas do Rio Bhote Koshi estão sob alerta máximo.

A circulação e as comunicações permanecem interrompidas na região por tempo indeterminado, de acordo com as autoridade locais.

Nepal Cheias Mortes Turistas Desaparecimento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Desertificação no Brasil ameaça água, alimento, clima e biodiversidade. Nordeste brasileiro é o mais afetado pelos processos de seca e desertificação. Crédito: ASA / Divulgação
Geral Estiagem: Defesa Civil reconhece emergência em cidades do Nordeste
qua, 26/08/2026 - 10:42
Brasília - O consumo de energia elétrica no país fechou os primeiros três meses do ano com queda acumulada de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Economia Prévia da inflação fica em -0,40%, a menor desde agosto de 2022
qua, 26/08/2026 - 10:01
Sobrevivente é transportado em escavadeira após enchente repentina em Trishuli, no distrito de Nuwakot, no Nepal 26 de agosto de 2026 REUTERS/Navesh Chitrakar
Internacional Mais de 300 turistas estão desaparecidos no Nepal após cheias
qua, 26/08/2026 - 09:56
12/06/2026 - Brasília - Movimentação de aviões no Aeroporto Internacional de Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Anvisa atualiza regras de segurança sanitária para aviões e aeroportos
qua, 26/08/2026 - 09:37
Brasília (DF) 05/09/2024 – Brasília seca - Vista de um Ipê Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Meio Ambiente Centro-Oeste tem três alertas ativos para chuvas e baixa umidade
qua, 26/08/2026 - 09:17
Brasília (DF) 28/11/2023 – Estudantes do ensino médio terão poupança para permanecer na escola Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Educação Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem parcela nesta quarta
qua, 26/08/2026 - 09:05
Ver mais seta para baixo