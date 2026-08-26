Internacional
Mais de 300 turistas estão desaparecidos no Nepal após cheias
Chuvas torrenciais atingiram a fronteira com o Tibete
RTP*
Publicado em 26/08/2026 - 09:56
Catmandu
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Pelo menos 384 turistas, entre os quais 300 estrangeiros, foram declarados desaparecidos, na sequência das chuvas torrenciais que causaram uma inundação no Nepal, na fronteira com o Tibete.
As cheias no distrito de Rasuwa, área fronteiriça do Nepal com os Himalaias deixaram, pelo menos, nove mortos e destruíram estradas, pontes e projetos de energia.
As autoridades do país e da China já antecipam “grande perda” e o aumento do número de danos materiais.
Várias áreas próximas do Rio Bhote Koshi estão sob alerta máximo.
A circulação e as comunicações permanecem interrompidas na região por tempo indeterminado, de acordo com as autoridade locais.
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