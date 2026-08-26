Mais de 300 turistas estão desaparecidos no Nepal após cheias

Pelo menos 384 turistas, entre os quais 300 estrangeiros, foram declarados desaparecidos, na sequência das chuvas torrenciais que causaram uma inundação no Nepal, na fronteira com o Tibete.

As cheias no distrito de Rasuwa, área fronteiriça do Nepal com os Himalaias deixaram, pelo menos, nove mortos e destruíram estradas, pontes e projetos de energia.

As autoridades do país e da China já antecipam “grande perda” e o aumento do número de danos materiais.

Várias áreas próximas do Rio Bhote Koshi estão sob alerta máximo.

A circulação e as comunicações permanecem interrompidas na região por tempo indeterminado, de acordo com as autoridade locais.