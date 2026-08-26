Mortos pela enchente no Nepal e no Tibete sobem para 157, diz polícia

O número de mortos pela enchente repentina que atingiu a região fronteiriça do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete, na China, nesta quarta-feira (26), subiu para 157, informou a polícia.

Uma parede de lama e rochas desabou em um rio na fronteira himalaia entre o Nepal e o Tibete, provocando inundações catastróficas no lado nepalês e deixaram centenas de turistas desaparecidos.

Em um desastre que ainda estava em andamento, vídeos comprovados mostraram dezenas de pessoas sendo arrastadas, com as autoridades de ambos os lados temendo um número muito maior de vítimas e destruição em grande escala.

Casas, estradas e projetos de energia foram arrastados no Nepal, enquanto autoridades no Tibete afirmaram temer “um grande número de vítimas”, com algumas pessoas desaparecidas no condado de Gyirong após um deslizamento de terra atingir um posto de fronteira terrestre.

Relatos iniciais sugeriram que um terremoto na região poderia ter desencadeado uma avalanche e causado as enchentes, disse o ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shisir Khanal, ao Parlamento do país, segundo a mídia local.

Pelo menos 384 turistas, incluindo 105 indianos, 93 nepaleses, três cidadãos norte-americanos e 12 britânicos, estavam desaparecidos na região, informou a autoridade de turismo do Nepal.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou, separadamente, que cerca de oito de seus cidadãos também estavam desaparecidos no Nepal.

Alertas de enchentes foram emitidos nos populosos estados de Uttar Pradesh e Bihar, no norte da Índia, uma vez que fazem fronteira com o Nepal e vários rios descem das montanhas para suas planícies.

Enchente

Imagens de câmeras de segurança captadas no lado chinês da fronteira entre o Nepal e o Tibete mostraram muitas pessoas fugindo antes que uma parede de rochas, lama e água destruísse prédios, veículos e ceifasse muitas vidas.

A causa exata do deslizamento de terra não pôde ser determinada imediatamente, mas o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) informou que houve um terremoto de magnitude 4,4 aproximadamente 7 minutos antes do horário indicado nas imagens de segurança.

Uma avalanche de gelo e rochas no Rio Lhende Khola, no lado nepalês, foi o gatilho, mas a causa ainda não foi confirmada, disse Qianggong Zhang, chefe de Riscos Climáticos e Ambientais do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas, com sede em Catmandu.

"Com uma obstrução ainda situada a montante no rio que marca a fronteira entre o Nepal e a China, as autoridades alertam que uma segunda inundação pode ocorrer", alertou Qianggong.

Helicópteros de resgate não conseguiram pousar nas áreas afetadas do Nepal, em Syapru Besi e Timure, no distrito montanhoso de Rasuwa, com uma população de cerca de 50 mil habitantes, segundo autoridades, já que o rio estava transbordando.

Imagens de televisão mostraram casas destruídas pelas águas da enchente, carros flutuando e uma ponte metálica sendo levada pela correnteza, enquanto testemunhas relataram à Reuters que as águas engoliram vilas inteiras.

“Pode haver um grande número de vítimas ou perdas materiais”, disse o administrador distrital Narendra Pariyar, que instou os moradores das margens do Rio Bhote Koshi a se deslocarem para terrenos mais elevados, após relatos de que vilas e locais de obras estavam sendo levados pela correnteza.

“Há devastação por toda parte”, declarou Tula Bahadur BK, profissional de saúde em Rasuwa, à Reuters.

“Os assentamentos próximos ao rio foram completamente arrastados. Cinco dos meus próprios parentes estão desaparecidos”, relatou.

* Reportagem de Saurabh Sharma, Ruchika Khanna, Sahana Bajracharya, Aftab Ahmed, Liz Lee e Yukun Zhang