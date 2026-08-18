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Internacional

Tremores voltam a atingir Granada, na Espanha

Ao menos três pessoas se feriram; não há informações sobre óbitos
Alex Rodrigues – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 11:52
Brasília
A fallen tree branch lies atop a damaged vehicle on a street in the aftermath of an earthquake that struck southern Spain, in Granada, Spain, August 18, 2026. REUTERS/Fermin Rodriguez
© Fermin Rodriguez

Tremores de terra voltaram a afetar a cidade de Granada, no sul da Espanha, na madrugada desta terça-feira (18). Segundo o Instituto Geográfico Nacional (IGN), aos menos quatro terremotos de magnitudes entre 3,9 e 4,8 na escala Richter foram sentidos nas últimas horas.

Cracks on a damaged tower in the aftermath of an earthquake that struck southern Spain, in Granada, Spain, August 18, 2026. REUTERS/Fermin Rodriguez
Torre com rachaduras após tremor em Granada, na Espanha REUTERS/Fermin Rodriguez - Reuters/Fermin Rodriguez/proibida reprodução

De acordo com o instituto, desde a última sexta-feira (14), já foram registrados 432 tremores de terra na região que se estende por entre 2 e 12 quilômetros ao sul da cidade de Granada.

A maioria das ocorrências é considerada leve e algumas sequer chegaram a ser sentidas. Outras, contudo, como a do último sábado, causou estragos e assustou a população e os turistas que visitavam a região – um importante destino turístico espanhol.

“Os maiores terremotos registrados até o momento, de 4,8 graus, ocorreram em 14 de agosto, às 23h04 (horário local, 18h04 em Brasília), e às 8h37 (03h37 no Brasil), com epicentro nas localidades de Alhendín, profundidade superficial, mas amplamente sentidos”, informou o IGN, em nota divulgada esta manhã.

Segundo o instituto, os dois terremotos de maior intensidade da série foram sentidos em mais de 500 localidades, principalmente em partes da Andaluzia; em Múrcia; no sul de Castela – La Mancha e também em alguns pontos de Madrid.

“Os danos e os efeitos produzidos por estes tremores seguem sendo revisados pelo pessoal da Rede Sísmica e as informações seguirão sendo atualizadas à medida que surgirem”, acrescentou o instituto.

Até o momento, a Junta de Andaluzia confirma que ao menos três pessoas se feriram devido às consequências dos tremores desta terça-feira. De acordo com o primeiro vice-presidente do governo Regional da Andaluzia, Antonio Sanz, as três vítimas recentes sofreram ferimentos leves e receberam atendimento imediatamente.

Já a prefeita de Granada, Marifrán Carazo, a polícia local recebeu, nas últimas horas, 229 pedidos de ajuda ou alertas, enquanto os Bombeiros atenderam a 168 ocorrências relacionadas aos sismos. A prefeitura declarou situação de emergência. Repartições públicas que não prestem serviços essenciais de emergência e atenção às pessoas permanecerão fechados por tempo indeterminado, incluindo museus e instalações esportivas.

Marifrán Carazo pediu aos cidadãos que mantenham a calma, mas informem às autoridades qualquer anormalidade, como eventuais rachaduras em construções ou indícios de movimentação do terreno. A prefeita anda lembrou que tremores secundários são imprevisíveis e recomendou atenção.

 

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