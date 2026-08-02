Número de mortos devido à chegada de migrantes a Ceuta sobe para 72

O número de mortos na debandada de quinta-feira (30) para Ceuta, enclave espanhol no norte da África, vindos de Marrocos, chegou a pelo menos 72 neste domingo (2). Foram encontrados mais cinco corpos ao longo da costa de Ceuta, disseram as autoridades.

Mais de 50 mil pessoas entraram em Ceuta por terra e mar num fluxo sem precedentes que começou na quinta-feira em uma das duas únicas fronteiras terrestres da União Europeia (UE) com África, causando alarme em todo o bloco. Mais de 48 mil pessoas voltaram ao Marrocos em 48 horas e outras tantas durante o fim de semana, disseram as autoridades espanholas.

O representante do governo espanhol em Ceuta, Miguel Ángel Pérez, disse a jornalistas no domingo que, além das 72 mortes, mais de mil pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde desde quinta-feira. A situação na cidade melhorou consideravelmente, afirmou, mas ainda há muito a ser feito para restabelecer a normalidade.

Alguns migrantes se afogaram e outros foram esmagados ao tentar escalar um quebra-mar e a cerca da fronteira. Muitos foram forçados a migrar por dificuldades econômicas e incentivados por boatos nas redes sociais.

Patrulhas reforçadas

"Dói-me profundamente que jovens estejam morrendo no mar. Não é justo que, em 2026, mulheres com crianças de apenas 2 meses de idade estejam atravessando o mar apenas para morrer", disse Karima Abenaz, uma cidadã francesa em Ceuta com família no Marrocos, contendo as lágrimas.

"Em Marrocos, há comida, há tudo o que precisamos", acrescentou. "Se não tivermos um emprego decente, devemos entrar em greve e exigir nossos direitos do governo. Não deveríamos estar morrendo no mar, isso não está certo."

O líder de Ceuta, Juan Jesús Vivas, disse ao jornal El País que o necrotério da cidade recebeu 88 cadáveres, incluindo alguns de pessoas que morreram em tentativas anteriores, menores, de chegar ao território em perigosas travessias noturnas a nado nas últimas duas semanas. Ele afirmou que as autoridades marroquinas também estavam recuperando corpos do mar, mas nenhuma informação oficial estava disponível.

As autoridades reforçaram o patrulhamento policial e militar e, no sábado, instalaram uma barreira flutuante de 500 metros ao largo de Ceuta.

Vinte e dois Estados-Membros da UE escreveram uma carta solicitando uma ação coordenada para proteger as fronteiras externas e outras medidas após o incidente de Ceuta. A Itália suspendeu por um mês o acordo de livre circulação de pessoas com a Espanha dentro do Espaço Schengen.

A Espanha adotou uma postura mais aberta em relação aos migrantes do que a maioria dos outros países da UE, introduzindo um programa para conceder residência a mais de meio milhão de pessoas sem documentos.

O governo rejeitou as sugestões de que o programa incentivou a entrada descontrolada em Ceuta, afirmando que aqueles que ingressaram de forma irregular não podiam viajar para a Espanha continental ou para qualquer outro lugar na zona Schengen.

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