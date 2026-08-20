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Internacional

Número de mortos em terremoto na Colômbia sobe para 314

Duzentas e sessenta e duas pessoas ainda estão desaparecidas
Nelson Bocanegra - Repórter da Reuters*
Publicado em 20/08/2026 - 09:57
Bogotá
Indonésia - 15/07/2026 - Equipes de resgate trabalham nos escombros causados por forte terremoto neste sábado. Foto: REUTERS/Willy Kurniawan/Proibida Reprodução
© REUTERS/Willy Kurniawan/Proibida reprodução
Reuters

O forte terremoto que atingiu a Colômbia na semana passada causou a morte de pelo menos 314 pessoas, com 262 ainda desaparecidas, informou o presidente Abelardo De La Espriella.

Além disso, o presidente informou que há 4.437 feridos e 262.154 pessoas afetadas, bem como 30.664 moradias destruídas, 136.946 danificadas e 302 prédios desabados.

O terremoto de magnitude 7,4 ocorreu há mais de uma semana, com epicentro em San José del Palmar, no Departamento de Chocó, derrubando prédios de apartamentos e danificando moradias, escolas, hospitais e rodovias, desde o porto de Buenaventura, no Oceano Pacífico, até cidades como Quibdó, Cali, Pereira e Manizales.

O desastre se tornou o primeiro desafio para De La Espriella, que assumiu o cargo recentemente e agora enfrenta a tarefa de supervisionar o socorro e a reconstrução de um dos piores desastres naturais da Colômbia.

A assistência às vítimas e a reconstrução levarão tempo e exigirão recursos na casa dos milhões, em um momento em que a economia do país enfrenta dificuldades devido ao elevado déficit fiscal e à falta de financiamento do orçamento de despesas.

O presidente reiterou que a prioridade será garantir os recursos necessários para atender às vítimas e reconstruir as regiões destruídas.

De La Espriella anunciou que, nas próximas horas, formalizará a declaração de estado de emergência econômica, uma medida que lhe dá ferramentas para obter os recursos necessários destinados a lidar com a emergência.

“Nossos órgãos de socorro e todos os recursos disponíveis do Estado continuam trabalhando nas operações de busca, resgate e atendimento”, disse o presidente.

“Vamos revisar e reduzir os gastos associados a programas do governo anterior, que não sejam prioritários diante das necessidades atuais do país e, ao mesmo tempo, buscaremos fontes complementares de financiamento”, disse De La Espriella.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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