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Internacional

Número de mortos nos terremotos de junho na Venezuela ultrapassa 6 mil

Segundo o governo, 16,5% dos escombros gerados já foram removidos
Julia Symmes Cobb – repórter da Reuters
Publicado em 03/08/2026 - 19:40
Caracas
Uma bandeira venezuelana tremula enquanto pessoas procuram os corpos de seus entes queridos sob os escombros, após os terremotos que abalaram a Venezuela em 24 de junho, em Caraballeda, La Guaira, Venezuela 29 de julho de 2026 REUTERS/Gaby Oraa
© Reuters/Gaby Oraa/Proibida reprodução
Reuters

O número de mortos causados pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela em junho subiu para 6.125, segundo dados divulgados pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, nesta segunda-feira (3).

Quase 61 mil pessoas receberam atendimento em hospitais, segundo o gráfico publicado por Rodríguez no Telegram, que acrescentou que 16,5% dos escombros gerados pelos terremotos já haviam sido removidos.

A presidente interina, Delcy Rodríguez, que conta com o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, defende a resposta do governo em meio a críticas de que militares e outras autoridades chegaram tarde e fizeram pouco para ajudar as vítimas do terremoto, incluindo pessoas que ficaram presas nos escombros.

Relembre

No dia 24 de junho, terremotos de 7,2 e 7,5 na escala Richter, de força muito destrutiva, ocorreram com menos de um minuto de intervalo e causaram milhares de desabamentos em diversas regiões do país. As áreas mais afetadas foram La Guaíra e Caracas.

De acordo com o governo, mais de 850 edifícios foram afetados e 190 ruíram por completo.

O drama vivido no país vizinho motivou a solidariedade mundo afora. Países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido, entre outros, enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela.

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