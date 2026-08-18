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Internacional

Número de travessias pelo Estreito de Ormuz tem leve aumento

Seis navios transitaram pelo local ontem e cinco no final de semana
Trixie Yap – Repórter da Reuters
Publicado em 18/08/2026 - 10:38
Dubai
Embarcações no Estreito de Ormuz, vistas de Musandam, Omã 8 de julho de 2026
© Reuters/Stringer
Reuters

O número de navios que atravessaram o Estreito de Ormuz ainda estava na casa de um dígito nesta segunda-feira (17), apesar de ter aumentado ligeiramente em relação ao fim de semana, de acordo com dados preliminares de tráfego marítimo divulgados nesta terça-feira (18), em meio a um impasse nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Seis navios de carga transitaram pelo estreito ontem, dos quais três estavam saindo do Golfo Pérsico e três estavam entrando, segundo dados de rastreamento da Kpler. Nos últimos 10 dias, 11 navios atravessaram o canal, sendo três no sábado (15), e dois no domingo (16).

Não houve passagem de superpetroleiros (VLCCs) nem de navios-tanque transportando gás natural liquefeito. 

Algumas embarcações podem estar passando pelo estreito com seus transponders desligados e, portanto, não são consideradas na contagem.

O navio de transporte de gás de grande porte (VLGC) Xavia entrou no estreito pela rota iraniana em lastro, ou seja, sem carga, de acordo com a Kpler. Os VLGCs são normalmente usados para transportar gases de petróleo liquefeitos, como propano e butano.

Um petroleiro de médio alcance e um petroleiro de alcance intermediário também entraram no Golfo Pérsico, enquanto um navio de transporte de GLP de médio porte, um graneleiro Panamax e um petroleiro do tipo Panamax saíram do Golfo.

Impasse

O Estreito de Ormuz seguirá com trânsito restrito até que os EUA cumpram as condições de um acordo provisório assinado com o Irã em junho, afirmou o principal negociador iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, em declarações publicadas pela mídia estatal nesta terça.

Essas condições incluem que os EUA suspendam o bloqueio aos portos iranianos, suspendam as sanções ao petróleo, liberem os ativos congelados de Teerã e ponham fim às ameaças e operações militares em todas as frentes, disse Qalibaf ao Parlamento.

Firmado em 17 de junho, o memorando de entendimento desmoronou rapidamente devido a uma disputa sobre o controle do Estreito de Ormuz, a estreita via navegável pela qual circulava um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo antes da guerra.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o acordo estava “encerrado” em 7 de julho e, uma semana depois, o Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que ele estava “suspenso”. 

Estreito de Bab El-Mandeb

No estreito de Bab el-Mandeb, do outro lado da Península Arábica, 19 navios de commodities transitaram na segunda-feira, segundo dados da Kpler, um número inferior à média móvel de 10 dias, de 26, e às 33 travessias registradas no domingo.

Dos 19 navios, cinco estavam entrando no Mar Vermelho e 14 estavam saindo.

Das 14 saídas, uma foi do VLCC Norns, carregado com 2 milhões de barris de petróleo, de acordo com os dados.

Entre os navios que entraram, dois eram os petroleiros Admiral e Portofino, sendo que o Portofino transportava diesel com destino aos mercados a oeste de Suez.

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