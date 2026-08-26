logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Pelo menos 14 bebês morrem em incêndio em hospital no Paquistão

Tragédia ocorreu no Instituto de Ciências Médicas do país
Rick Noack, Akhtar Soomro e Asif Shahzad - Repórteres da Reuters*
Publicado em 26/08/2026 - 08:55
ISLAMABAD
Police officers move past an ambulance outside an intensive care unit after a fire broke out at the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) hospital in Islamabad, Pakistan, August 26, 2026. REUTERS/Akhtar Soomro TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Akhtar Soomro/Proibida reprodução

Pelo menos 14 bebês morreram em um incêndio em um hospital público na capital do Paquistão, Islamabad, nesta quarta-feira (26(, informou o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif. O ministro da Saúde,  Mustafa Kamal, atribuiu a tragédia a uma explosão na ala de neonatologia.

O incêndio começou por volta das 7h (horário local) no Instituto de Ciências Médicas do Paquistão, no terceiro andar da ala de saúde materno-infantil, informou a emissora Geo TV, que estimou o número de mortos em cerca de 15.

“O incêndio começou após explosão em um aparelho de ar-condicionado”, disse Kamal, à Geo TV, acrescentando que a grande quantidade de oxigênio na ala contribuiu para a propagação do fogo.

O incidente está entre os incêndios hospitalares mais mortais dos últimos anos no país, onde a assistência médica pública é subsidiada, mas as instalações carecem de recursos e estão sobrecarregadas. Órgãos de fiscalização têm criticado frequentemente as instalações estatais por má gestão.

Imagens de televisão mostraram uma ala destruída e enegrecida, com equipamentos espalhados e fumaça ainda subindo. Havia 16 recém-nascidos na ala quando o incêndio começou, um dos quais foi resgatado, acrescentou a Geo TV.

A ala foi posteriormente isolada, disse uma testemunha da Reuters.

As imagens mostravam mulheres devastadas pela dor, sentadas no chão do lado de fora do hospital. Uma delas era Javeria, que perdeu seu recém-nascido no incêndio.

“Era uma ala de ginecologia, não havia médico, nem enfermeira”, disse ela, acrescentando que os corpos das crianças foram levados “em caixas” e que as mulheres não puderam vê-los.

“Não é a vontade de Deus, eu não aceito isso”, afirmou.

Kamal negou as acusações de que não havia funcionários ou médicos presentes no momento do incêndio.

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif suspendeu o secretário de Saúde por causa do incidente, informou seu gabinete, horas depois de ter determinado uma investigação.

O prédio que abrigava a enfermaria “não tinha segurança contra incêndio, nem saídas adequadas. Todas as portas estavam fechadas; apenas uma estava aberta para que pudéssemos visitar nossos filhos”, disse Mudasir, que também perdeu seu filho. Javeria e Mudasir forneceram apenas seus primeiros nomes.

O Instituto de Ciências Médicas do Paquistão, para onde o ex-primeiro-ministro Imran Khan foi levado brevemente para um exame médico na semana passada, está localizado no centro de Islamabad e é um dos principais hospitais públicos da cidade, que tem cerca de 1,1 milhão de habitantes.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Paquistão incêndio hospital bebês mortes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Desertificação no Brasil ameaça água, alimento, clima e biodiversidade. Nordeste brasileiro é o mais afetado pelos processos de seca e desertificação. Crédito: ASA / Divulgação
Geral Estiagem: Defesa Civil reconhece emergência em cidades do Nordeste
qua, 26/08/2026 - 10:42
Brasília - O consumo de energia elétrica no país fechou os primeiros três meses do ano com queda acumulada de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Economia Prévia da inflação fica em -0,40%, a menor desde agosto de 2022
qua, 26/08/2026 - 10:01
Sobrevivente é transportado em escavadeira após enchente repentina em Trishuli, no distrito de Nuwakot, no Nepal 26 de agosto de 2026 REUTERS/Navesh Chitrakar
Internacional Mais de 300 turistas estão desaparecidos no Nepal após cheias
qua, 26/08/2026 - 09:56
12/06/2026 - Brasília - Movimentação de aviões no Aeroporto Internacional de Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Anvisa atualiza regras de segurança sanitária para aviões e aeroportos
qua, 26/08/2026 - 09:37
Brasília (DF) 05/09/2024 – Brasília seca - Vista de um Ipê Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Meio Ambiente Centro-Oeste tem três alertas ativos para chuvas e baixa umidade
qua, 26/08/2026 - 09:17
Brasília (DF) 28/11/2023 – Estudantes do ensino médio terão poupança para permanecer na escola Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Educação Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem parcela nesta quarta
qua, 26/08/2026 - 09:05
Ver mais seta para baixo