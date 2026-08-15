Terremoto atinge Granada e danifica prédios e carros

Tremor de magnitude 5 atingiu o sul da Espanha; não há feridos

Um terremoto de magnitude 5 atingiu a cidade de Granada, no sul da Espanha, nas primeiras horas da manhã de sábado. O governo regional informou que casas e carros foram danificados, mas não houve relatos de feridos.

O terremoto atingiu a região metropolitana de Alhendin pouco depois da 1h da manhã local.

O canal de televisão espanhol TVE mostrou destroços espalhados pela rua e alguns carros danificados na popular cidade turística. Os serviços de emergência da Andaluzia resgataram várias pessoas de prédios danificados.

Antonio Sanz Cabello, vice-presidente do governo regional da Andaluzia, afirmou em uma publicação no X neste sábado que as autoridades declararam estado de emergência.

"Se você estiver em Granada, sentiu o terremoto, está bem e sua casa não apresenta danos, mantenha a calma e evite entrar e sair de prédios desnecessariamente", disse ele.

"Na rua, mantenha-se afastado de fachadas, beirais, varandas, muros e outros elementos que possam cair."

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