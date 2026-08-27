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Internacional

Terremoto de magnitude 5 atinge o Tibete

Epicentro ficou a centenas de quilômetros do Himalaia
Anna Peverieri - repórter da Reuters
Publicado em 27/08/2026 - 17:01
Barcelona
Reuters

Um terremoto de magnitude 5,0 atingiu a região do Tibete, na China, na noite de quinta-feira (horário local), informou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).

O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 km no norte do Tibete, segundo o GFZ.

O epicentro ficou a centenas de quilômetros ao norte das regiões do Nepal e da China que foram atingidas por uma devastadora enchente repentina na quarta-feira que matou centenas de pessoas e deixou mais de 1.000 desaparecidas.

O centro de monitoramento de terremotos da China também registrou um tremor de magnitude 4,7 em Nagqu, no Tibete, na quarta-feira, informou a agência de notícias estatal Xinhua.

A China ativou um plano de resposta a enchentes de Nível IV no Tibete em meio ao risco de rompimento de um lago de contenção, acrescentou a Xinhua.

O Ministério de Recursos Hídricos da China instruiu as autoridades locais a monitorarem o lago de contenção e as chuvas, e enviou uma equipe de especialistas ao condado de Gyirong, segundo a Xinhua.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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