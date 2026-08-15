Terremoto na Indonésia deixa pelo menos 47 mortos

Pelo menos 47 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 7,7 graus na escala Richter e dezenas de tremores secundários atingirem a Costa Leste da Indonésia neste sábado (15). As informações são da Agência Nacional de Mitigação de Desastres (BNPB).

As equipes de resgate ainda não conseguiram chegar a Nagekeo, região mais próxima do epicentro, depois que deslizamentos de terra bloquearam estradas e interromperam as comunicações, de acordo com autoridades.

"O terremoto foi enorme, o tremor foi muito forte", disse Nona, moradora de 51 anos de Talibura, uma vila em Nusa Tenggara Oriental. "Estávamos em 13 pessoas dentro de casa e todos corremos para nos salvar."

Ondas de tsunami com menos de 1 metro (3 pés) foram registradas em diversas áreas do país do Sudeste Asiático após o terremoto no início da manhã. As autoridades suspenderam o alerta de tsunami cerca de três horas depois.

Mais cedo, equipes de resgate na cidade portuária de Maumere encontraram 20 mortos, seis feridos e duas pessoas presas sob os escombros, disse Fathur Rahman, chefe da agência de resgate da cidade. Maumere é a principal cidade da Regência de Sikka, na ilha de Flores, no Leste da Indonésia.

Dificuldade de acesso

Suharyanto, chefe da BNPB, afirmou anteriormente que moradores continuavam presos em diversos prédios na área afetada, enquanto havia relatos de deslizamentos de terra bloqueando várias estradas.

As equipes ainda não conseguiram chegar a Nagekeo e as comunicações móveis na região foram afetadas, disse Fathur à Reuters mais cedo. As tentativas de chegar à área por estrada foram frustradas por deslizamentos de terra, enquanto outra equipe tentava chegar lá de balsa, acrescentou.

Cerca de 2 mil moradores de Nagekeo foram retirados e houve relatos de danos a casas, armazéns e prédios governamentais, informou a BNPB. As autoridades também relataram cortes de energia e congestionamento de trânsito em algumas partes da região.

O governador de Nusa Tenggara Oriental, Emanuel Melkiades Laka Lena, disse em uma coletiva de imprensa que pelo menos cinco pessoas morreram quando prédios desabaram enquanto dormiam.

"Não nos atrevamos a voltar para casa", alertou.

Danos

Os dados preliminares da BNPB indicaram que 157 casas sofreram danos graves, 41 danos moderados e 148 danos leves. Também foram relatados danos em 87 escolas, 18 unidades de saúde, cinco locais de culto e seis prédios de escritórios, além de outras infraestruturas.

Partes de um prédio desabaram, transformando-se em pó e escombros, enquanto pessoas gritavam e corriam pela rua, segundo um vídeo do Facebook, verificado pela Reuters como tendo sido filmado em um porto em Maumere.

Equipes de resgate procuravam sobreviventes sob um prédio portuário parcialmente desabado.

Siti Sulfia Bira, de 37 anos, que mora com a família perto do porto de Maumere, disse que correu para um terreno mais alto quando os tremores começaram.

"No momento, não nos atrevemos a voltar para casa ainda, porque a situação não está estável, ainda temos receio de que possam ocorrer mais tremores", afirmou ela à Reuters.

O BNPB informou que tremores fortes foram sentidos em Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Ocidental e em partes de Sulawesi do Sul, com moradores de diversas áreas relatando tremores que duraram cerca de um minuto.

"A maioria das pessoas sentiu o choque e saiu correndo de suas casas", disse a agência.

Imagens da Kompas TV mostraram que um hospital no distrito de Ende, em Nusa Tenggara Oriental, estava transferindo pacientes para a área externa, enquanto o Kompas.com noticiou pelo menos um deslizamento de terra.

A agência geofísica indonésia BMKG registrou o primeiro terremoto às 4h58 (horário local) a uma profundidade de 15 km, seguido por vários tremores secundários.

A BMKG afirmou que a mesma área foi atingida por um terremoto de magnitude 7,5 em 1992, que causou grande destruição.

O centro de alerta de tsunamis da Austrália afirmou que o terremoto submarino não representa "nenhuma ameaça de tsunami para o continente australiano, ilhas ou territórios".

A Indonésia está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma zona sismicamente ativa onde as placas tectônicas se encontram, desencadeando frequentes terremotos e erupções vulcânicas.

Em 2018, um terremoto de magnitude 7,5 e um tsunami atingiram a cidade de Palu, na ilha de Sulawesi, matando mais de 4 mil pessoas.

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