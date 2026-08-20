Trump adverte sobre consequências para países que apoiem Irã

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, advertiu sobre consequências econômicas para países que ofereçam “qualquer tipo de apoio ao Irã”, enquanto busca resolver uma guerra iniciada ao lado de Israel há quase seis meses.

Milhares de pessoas perderam a vida nessa guerra, que rapidamente envolveu os países do Golfo e abalou os mercados globais, à medida que o Irã demonstra a capacidade de restringir o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz — por onde passava cerca de um quinto do petróleo comercializado mundialmente antes de fevereiro.

EUA e Irã anunciaram duas vezes acordos de cessar-fogo, em abril e junho, com o objetivo de restaurar o livre fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz como um passo para o fim do conflito, mas ambos ruíram rapidamente, mesmo com Israel tendo se retirado em grande parte dos combates.

Irã enfrenta anos de sanções

Em mensagem nas redes sociais nessa quarta-feira (19), Trump prometeu “guerra econômica e isolamento em escala sem precedentes”, embora os detalhes tenham sido escassos.

O Irã vem suportando sanções econômicas severas e contínuas há quase 50 anos, desde a Revolução Islâmica de 1979.

“Qualquer país que permita que suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais ofereçam qualquer tipo de apoio vital ao Irã enfrentará, por sua vez, consequências econômicas tremensas”, escreveu Trump.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, classificou os comentários de Trump como uma tentativa de desviar a atenção da opinião pública norte-americana dos problemas financeiros internos, incluindo a dívida recorde e o aumento das taxas de juros.

Ele afirmou que a insistência de Washington em políticas que descreveu como fracassadas vai gerar mais fracassos e afastar os iranianos.

“O terrorismo econômico dos Estados Unidos ameaça a economia global e a soberania nacional de países em todo o mundo”, disse ele no X.

Trump ainda não alcançou os objetivos que estabeleceu no início da guerra: desmantelar o programa nuclear do Irã, restringir sua capacidade de atacar rivais regionais e criar condições para que os iranianos derrubem seus governantes clericais.

China apela à diplomacia

As ameaças e anúncios de Trump nas redes sociais nem sempre são implementados exatamente como escritos. Ele não especificou quais medidas concretas os EUA tomariam, nem citou nenhum país, embora a advertência pareça se estender aos aliados que ajudaram a mediar as negociações de paz.

Na terça-feira (18), os Emirados Árabes Unidos, que abrigam importante base militar dos EUA, anunciaram que estavam suspendendo todas as atividades comerciais, intercâmbios e transações financeiras com o Irã até segunda ordem.

A medida foi tomada depois que o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou ter detectado dois mísseis lançados do Irã que caíram no mar — uma informação que o Irã considerou infundada.

A China compra mais de 80% do petróleo exportado pelo Irã, segundo dados de 2025 da empresa de análise Kpler, mas os EUA correm o risco de sofrer retaliação caso se envolvam em mais uma guerra econômica com a China, grande exportadora de itens como minerais de terras raras, essenciais para os EUA.

“Sanções e pressão não resolverão o problema”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Lin Jian a repórteres em entrevista coletiva. “A China apela a todas as partes envolvidas para que tomem medidas responsáveis para resolver a questão por meios políticos e diplomáticos.”

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