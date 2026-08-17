Trump afirma que Irã deveria se render e ameaça bombardear Omã

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (17) que o Irã deveria se render para pôr fim à guerra com os EUA, enquanto as negociações entre os dois países continuam em impasse.

“Eles deveriam hastear a bandeira branca da rendição”, disse Trump a um repórter da Fox News durante uma entrevista por telefone.

Um acordo provisório firmado em junho declarava o “fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes”, mas rapidamente se desfez, com Trump afirmando que estava “acabado” em 7 de julho e o Ministério das Relações Exteriores do Irã declarando que estava “suspenso” uma semana depois.

De acordo com esse memorando de entendimento, Irã e EUA se comprometeram a negociar um acordo definitivo — abrangendo questões mais amplas, como o destino do programa nuclear iraniano — em no máximo 60 dias, prazo prorrogável por consentimento mútuo. Esta segunda-feira marca 60 dias desde que o memorando foi assinado.

Separadamente, Omã e Irã vêm mantendo negociações para tentar chegar a um acordo que restaure o tráfego comercial no Estreito de Ormuz, pelo qual passavam 20% dos suprimentos mundiais de petróleo e gás natural liquefeito antes do início dos ataques de EUA e Israel ao Irã, no final de fevereiro.

“Se Omã se intrometer, vamos bombardeá-los”, declarou Trump à Fox.

A disputa pelo controle do Estreito de Ormuz elevou os preços dos combustíveis e pressionou Trump a encerrar uma guerra que é impopular no país, às vésperas das eleições de meio de mandato de novembro, que decidirão o controle do Congresso dos EUA.

Trump disse à Fox News que as eleições de meio de mandato não estavam afetando sua estratégia em relação ao Irã.

“As eleições de meio de mandato não têm nada a ver com o meu pensamento”, afirmou.

Na manhã desta segunda-feira, Trump postou em sua plataforma Truth Social: