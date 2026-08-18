Ucrânia lança 620 drones contra região de Moscou, diz prefeito

A Ucrânia lançou 620 drones contra Moscou e arredores na madrugada desta terça-feira (18), disse o prefeito da capital, em um dos maiores ataques aéreos de Kiev à região, enquanto a Crimeia, anexada pela Rússia, informou ter sofrido cortes de energia após os ataques.

As forças russas abateram 180 dos drones sobre a região de Moscou e os serviços de emergência estavam atuando nos locais das quedas, escreveu o prefeito Sergei Sobyanin no Telegram, sem entrar em detalhes sobre vítimas ou danos.

Os drones atingiram um depósito da empresa russa de comércio eletrônico Wildberries e outras instalações próximas a Moscou, disse o governador regional Andrei Vorobyov. Pelo menos três pessoas, incluindo uma menina de 10 anos, ficaram feridas na região, acrescentou ele.

A Wildberries, alvo frequente dos ataques de Kiev após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, informou que destroços de drones atingiram uma parede do depósito, causando danos menores.

Várias outras regiões controladas pela Rússia, incluindo a Crimeia, que Moscou anexou em 2014, também relataram ataques intensos vindos da Ucrânia.

A Krymenergo, maior fornecedora de energia da península da Crimeia, informou que distritos do sul sofreram ataques de drones ucranianos durante a madrugada.

A empresa informou que vários povoados ficaram sem fornecimento de energia em consequência dos ataques e que a situação do abastecimento de energia continua difícil nas regiões noroeste, leste e sul da região.

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