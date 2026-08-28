Warsh: Fed tem “trabalho a fazer” caso inflação siga acima da meta

O banco central dos EUA “terá trabalho a fazer” se os formuladores de política monetária não estiverem confiantes de que a inflação subjacente está voltando à meta de 2%, afirmou o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, nesta sexta-feira (28), em declarações que reconheceram que as condições financeiras não parecem restritivas --representando o momento em que ele mais se aproximou de admitir que aumentos nas taxas de juros podem ser necessários para amenizar as pressões sobre os preços.

“Este é o meu critério: devemos estar confiantes de que a inflação subjacente está caminhando em direção à nossa meta, de forma clara e com velocidade suficiente. Caso contrário, temos trabalho a fazer. Esse é o nosso trabalho... nosso mandato... e nossa responsabilidade”, disse Warsh em um discurso preparado para ser proferido no simpósio econômico do Fed em Jackson Hole, no Wyoming.

Embora grande parte do discurso de 16 páginas tenha se concentrado em questões amplas, como a influência da inteligência artificial, que Warsh considera que serão fundamentais no longo prazo, ele também incluiu alguns reconhecimentos importantes — incluindo que “as taxas de juros de curto prazo são a ferramenta predominante para cumprir o duplo mandato”.

Notavelmente, Warsh afirmou que as recomendações dos cinco grupos de trabalho que ele encarregou de estudar questões de longo prazo “virão mais tarde e não terão influência nas decisões que tomamos na conjuntura atual de política monetária. Mas acredito que, para os desafios futuros da política monetária, esse investimento intelectual de hoje nos deixará muito mais bem preparados”.

Ele não abordou diretamente as recentes intervenções no mercado realizadas pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, mas afirmou que o Fed “precisa de sinais claros do mercado, o mais puros possível”, para definir uma política monetária adequada.

Mas foram seus comentários sobre a inflação que, discutivelmente, foram mais longe para preencher o que alguns viram como uma lacuna nas declarações de Warsh em suas duas primeiras coletivas de imprensa.

“O progresso nos últimos dois anos tem sido modesto”, disse Warsh sobre a inflação que, segundo o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) — preferido pelo Fed —, permaneceu em 3,7% em base anual até julho.

Dados recentes “não me indicam que as tendências subjacentes tenham melhorado significativamente”, disse ele, com cerca de metade dos itens da cesta de bens e serviços do PCE apresentando aumento superior a 3% ao ano — valor abaixo da taxa observada durante o surto de inflação da Covid-19, mas acima da norma pré-pandêmica.

Expectativas de inflação devem ser “acompanhadas de perto”

Warsh não sugeriu um cronograma para aumentos das taxas de juros e afirmou explicitamente que suas falas não devem ser interpretadas como “orientação prospectiva” nem mesmo como a “função de reação” mais explícita que investidores e analistas do Fed têm sugerido que ele forneça — nenhuma das duas, segundo ele, seria apropriada ou possível de fornecer com precisão.

Mas essas falas representam seus comentários mais detalhados até o momento sobre a posição do Fed em seus esforços para retornar a inflação à meta de 2%, após mais de cinco anos acima dela.

Ele observou que atualmente vê as expectativas de inflação como ancoradas, embora devam ser “acompanhadas de perto”.

“É função do Fed garantir que as expectativas de inflação não se desvinculem”, disse Warsh.

Ele também disse que não apenas a economia parece resiliente, mas que, dadas as atuais taxas de juros de mercado e a taxa de política monetária de curto prazo do Fed inalterada desde dezembro, “os mercados de crédito e empréstimos estão mostrando poucos sinais de restrição da política monetária”, comentários que poderiam preparar o terreno para argumentos a favor de um aumento dos juros caso a inflação persista.

A próxima reunião de política monetária do Fed está marcada para 15 e 16 de setembro. Antes do discurso de Warsh, os investidores avaliavam em cerca de um em três a chance de o banco central aumentar as taxas no mês que vem. Um aumento na reunião de dezembro, ou até essa data, tinha probabilidade superior a 90%, de acordo com dados da ferramenta FedWatch do CME Group.

Na reunião de julho do Fed houve pressão a favor de um aperto monetário, com três membros do Comitê discordando da decisão de manter a taxa de juros estável na faixa atual de 3,50% a 3,75%, onde se mantém desde dezembro.

Os principais dados sobre desemprego, crescimento do emprego e inflação ao consumidor referentes a agosto serão divulgados no início do próximo mês.