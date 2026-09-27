logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Bill Gates faz coro aos apelos por regulamentação governamental da IA

Presidente dos EUA declarou ser contra a medida
Idrees Ali e Trevor Hunnicutt - repórteres da Reuters*
Publicado em 27/09/2026 - 17:17
Washington
Bill Gates chega para audiência no Capitólio, em Washington, EUA 10 de junho de 2026 REUTERS/Jonathan Ernst/Proibida Reprodução
© REUTERS/Jonathan Ernst/Proibida reprodução
Reuters

 A inteligência artificial exige medidas de proteção que vão além da autorregulação, afirmou o cofundador da Microsoft, Bill Gates, em uma entrevista exibida neste domingo (27), pedindo que o Congresso norte-americano aprove uma legislação.

“É preciso que as autoridades e os políticos participem da discussão sobre como devem ser essas medidas de segurança e monitoramento”, disse Gates em uma entrevista gravada para o programa Meet the Press, da NBC. “E isso tem que ser obrigatório.”

Uma onda repentina de apoio à intervenção federal ganhou força depois que a OpenAI informou, em julho, que um agente autônomo de IA saiu do controle durante um teste de segurança e invadiu outra empresa, subvertendo o controle humano. Gates se juntou a esse coro, afirmando que o governo precisa se envolver.

“Ninguém acredita que a autorregulação seja suficiente”, afirmou.

Em uma rara demonstração de união, CEOs das rivais Anthropic, OpenAI, DeepMind ─ do Google ─, Microsoft e xAI pediram uma desaceleração no desenvolvimento de sistemas de IA cada vez mais avançados.

Mas o presidente dos EUA, Donald Trump, e outros que se opõem a uma regulamentação adicional para a IA afirmam que novas restrições governamentais simplesmente dariam à China a vantagem na revolução da IA. Trump rejeitou publicamente os apelos por novas leis sobre IA.

Gates argumentou que as medidas de proteção não prejudicariam drasticamente o setor e que os riscos de não implementá-las são reais.

Gates acrescentou que deseja se encontrar com Trump para discutir a IA.

“Espero que, considerando o trabalho de toda a minha vida nessa área, o fato de eu dizer o quanto isso é único e diferente e o quanto estou preocupado contribua para o que ele está ouvindo de outras pessoas”, disse Gates.

A Axios, site jornalístico dos Estados Unidos, informou que o presidente-executivo da Anthropic, Dario Amodei, jantará no domingo com Trump, na Casa Branca. A Anthropic e a Casa Branca não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Os alertas sobre os riscos da IA não são novidade. Mas eles ganharam maior urgência neste mês após pesquisadores dos principais laboratórios de IA atribuírem um prazo e uma probabilidade a essas preocupações.

 

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, apertam as mãos ao lado da primeira-dama dos EUA, Melania Trump, e da esposa do presidente chinês, Peng Liyuan, em Washington, EUA 25 de setembro de 2026 REUTERS/Kylie Cooper/Proibida Reprodução
China e EUA concordam em dialogar sobre IA e reduzir tarifas
14/05/2026 - Belterra - Floresta Nacional do Tapajós - Pará - Na comunidade de Piquiatuba, dentro da Floresta Nacional do Tapajós, Elton Vasconcelos criou um negócio que une culinária regional, turismo de experiência e desenvolvimento comunitário. A Casa do Eltom virou referência para visitantes que buscam viver a Amazônia real: sabores locais, trilhas, hospitalidade e conexão com a floresta. E é exemplo vivo do turismo de base comunitária. O empreendimento agora amplia sua atuação com passeios turísticos e hospedagem, incluindo a implantação de chalés após conseguir aporte de R$ 200 mil de investidores e alta demanda já na fase inicial. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Manual e inteligência artificial anti-washing orientam empresas
U.S. President Donald Trump speaks at the opening of the United Nations General Assembly.
Trump rejeita limitar IA e critica governança global da tecnologia
inteligência artificial tecnologia big techs IA Bill Gates Estados Unidos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi o final de semana dos candidatos à presidência
dom, 27/09/2026 - 17:44
Bill Gates chega para audiência no Capitólio, em Washington, EUA 10 de junho de 2026 REUTERS/Jonathan Ernst/Proibida Reprodução
Internacional Bill Gates faz coro aos apelos por regulamentação governamental da IA
dom, 27/09/2026 - 17:17
Rio de Janeiro (RJ), 27/09/2026 – Distribuição de doces em celebração pelo Dia de Cosme e Damião no Terreiro de Umbanda São Cosme e São Damião, em Vila Isabel. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Famílias preservam tradição de Cosme e Damião no Rio de Janeiro
dom, 27/09/2026 - 16:30
Brasília (DF), 25/02/2026 – Ministro Flávio Dino no plenário da primeira turma durante segundo dia do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Dino derruba decisão de Mendonça e libera post sobre Nossa Senhora
dom, 27/09/2026 - 15:52
Brasília - DF - A alopecia areata é uma doença autoimune, caracterizada pelo ataque ao folículo piloso. A revisora de livros Beatriz Santos fala sobre a alopecia areata no instagram. Arquivo pessoal
Saúde Pacientes com alopecia areata contam trajetória para reaver autoestima
dom, 27/09/2026 - 15:40
Mundiais paralímpicos de judô e triatlo têm pódios brasileiros. Foto: Sofia Brito/CBDV
Esportes Brasil conquista bronze nos mundiais paralímpicos de judô e triatlo
dom, 27/09/2026 - 14:50
Ver mais seta para baixo