Bill Gates faz coro aos apelos por regulamentação governamental da IA

A inteligência artificial exige medidas de proteção que vão além da autorregulação, afirmou o cofundador da Microsoft, Bill Gates, em uma entrevista exibida neste domingo (27), pedindo que o Congresso norte-americano aprove uma legislação.

“É preciso que as autoridades e os políticos participem da discussão sobre como devem ser essas medidas de segurança e monitoramento”, disse Gates em uma entrevista gravada para o programa Meet the Press, da NBC. “E isso tem que ser obrigatório.”

Uma onda repentina de apoio à intervenção federal ganhou força depois que a OpenAI informou, em julho, que um agente autônomo de IA saiu do controle durante um teste de segurança e invadiu outra empresa, subvertendo o controle humano. Gates se juntou a esse coro, afirmando que o governo precisa se envolver.

“Ninguém acredita que a autorregulação seja suficiente”, afirmou.

Em uma rara demonstração de união, CEOs das rivais Anthropic, OpenAI, DeepMind ─ do Google ─, Microsoft e xAI pediram uma desaceleração no desenvolvimento de sistemas de IA cada vez mais avançados.

Mas o presidente dos EUA, Donald Trump, e outros que se opõem a uma regulamentação adicional para a IA afirmam que novas restrições governamentais simplesmente dariam à China a vantagem na revolução da IA. Trump rejeitou publicamente os apelos por novas leis sobre IA.

Gates argumentou que as medidas de proteção não prejudicariam drasticamente o setor e que os riscos de não implementá-las são reais.

Gates acrescentou que deseja se encontrar com Trump para discutir a IA.

“Espero que, considerando o trabalho de toda a minha vida nessa área, o fato de eu dizer o quanto isso é único e diferente e o quanto estou preocupado contribua para o que ele está ouvindo de outras pessoas”, disse Gates.

A Axios, site jornalístico dos Estados Unidos, informou que o presidente-executivo da Anthropic, Dario Amodei, jantará no domingo com Trump, na Casa Branca. A Anthropic e a Casa Branca não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Os alertas sobre os riscos da IA não são novidade. Mas eles ganharam maior urgência neste mês após pesquisadores dos principais laboratórios de IA atribuírem um prazo e uma probabilidade a essas preocupações.

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