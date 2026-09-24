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Brasil no Mundo desta quinta debate multilateralismo e desafios da ONU

Programa da TV Brasil vai ao ar às 22h30
EBC
Publicado em 24/09/2026 - 17:49
Brasília
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
© REUTERS/Shannon Stapleton/ Proibido reprodução

O multilateralismo e os desafios da Organização das Nações Unidas (ONU) diante da escalada de conflitos internacionais estão em pauta no Brasil no Mundo desta quinta-feira (24), às 22h30, na TV Brasil.

A edição vai ao ar na semana em que líderes de 193 Estados-membros participam da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, fórum central da diplomacia internacional e da busca por respostas comuns para temas globais.

Nesta edição, Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem a historiadora Beatriz Bissio, professora de História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A convidada analisa o papel da ONU em um cenário marcado por guerras e disputas geopolíticas.

O programa também discute os desdobramentos da reunião do Escudo das Américas e a ampliação da presença dos Estados Unidos na América Latina.

Outro ponto da conversa é o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, em meio à disputa pela hegemonia tecnológica e às tensões em torno de Taiwan. A edição ainda aborda o acordo de segurança sobre a Groenlândia e a escalada do conflito entre os houthis e a Arábia Saudita.

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.

O programa já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Brasil no Mundo – quintas-feiras, às 22h30, na TV Brasil. Reprise na madrugada de quinta para sexta-feira, às 4h30.

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Edição:
Sabrina Craide
TV Brasil EBC Brasil no mundo
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